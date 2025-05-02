Zirai don gıda fiyatlarını vurdu: Sebze ve meyve fiyatları pazarda rekor seviyede

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, tarım alanlarında büyük zarara yol açtı. Özellikle Ege Bölgesi’nde görülen zirai don, sebze ve meyve başta olmak üzere birçok tarım ürününü olumsuz etkiledi. Bu durum pazar tezgâhlarına da yansıdı; fiyatlar hızla artarken, dar gelirli vatandaşlar ve emekliler temel gıda ürünlerine ulaşmakta güçlük çekmeye başladı.

“Pazar daha ucuz diye geliyorduk ama artık o da kalmadı"

BirGün'ün haberine göre, emekli maaşıyla geçinmenin giderek zorlaştığını söyleyen Emine Kişkin, “Pazar daha ucuz diye geliyorduk ama artık o da kalmadı. Akşam saatlerinde gidiyoruz ki ucuz olur diye. Sadece bir domates, bir salatalık alabiliyoruz” dedi.

Bir başka yurttaş Zeynep Uçar ise, “Maaş yatmadan her şeye zam geliyor. Her hafta fiyatlar değişiyor, pazara gelenler eli boş dönüyor” diye konuştu.

"Ne üretici ne biz kazanıyoruz”

Pazar esnafı da zor durumda. Ürün tedarikinde güçlük yaşadıklarını belirten Emrah Yiğit, “Zirai don ürünleri yaktı geçti. Kısıtlı ürün var, o da pahalıya geliyor. Biz de satamıyoruz, zarar ediyoruz. Ne üretici ne biz kazanıyoruz” dedi.

Emekli olduktan sonra geçinemediği için pazarcılığa devam eden Eyüp Tunç ise yaşadığı ekonomik zorlukları şöyle dile getirdi: “Yıllarca çalıştım ama hâlâ pazardayım. Satış yok, kalabalık var ama alan yok. Geçim herkes için zorlaştı.” CHP, yaşanan zararın ardından hükûmete çağrıda bulunarak, zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilere acil destek sağlanmasını talep etti.