  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Zirai don nedeniyle üreticilere 23 milyar liralık hasar tazminatı ödendi
Takip Et

Zirai don nedeniyle üreticilere 23 milyar liralık hasar tazminatı ödendi

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM), nisan ayında meydana gelen zirai don kapsamında dosya işlemleri tamamlanan üreticilere 23 milyar lira hasar ödemesi yaptı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zirai don nedeniyle üreticilere 23 milyar liralık hasar tazminatı ödendi
Takip Et

Bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklık gibi olaylar tarımda sigortanın önemini bir kez daha gösterdi. TARSİM tarafından üreticilere tarımın her alanında, 10 farklı sigorta branşında hizmet sunuluyor.

Bu branşlar arasında, bitkisel ürün, sera, köy bazlı verim, büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, arıcılık, su ürünleri, ipek böceği ve gelir koruma sigortaları yer alıyor.

Sistemle, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı tarımsal üretimlerini güvence altına almak isteyen üreticilere devlet tarafından 50-70 gibi değişen oranlarda prim desteği sağlanıyor.

Üç milyon poliçe üretildi

Devlet destekli tarım sigortaları kapsamında kasım ayı itibarıyla tüm branşlarda üç milyon poliçe üretilerek, 1,4 trilyon liralık tarımsal varlık güvence altına alındı. Sistemle 26,7 milyon baş hayvan ve 35,6 milyon dekar alan sigortalandı.

Bu yıl bitkisel üretimde meteorolojik afetler yoğun şekilde yaşandı. Ağırlıklı olarak zirai don, kuraklık ve dolu risklerinden kaynaklı hasarlar meydana geldi.

Üreticiler, özellikle nisan ayında ülke genelinde meydana gelen sıcaklık düşüşleriyle birlikte son yılların en büyük zirai don olaylarından birisiyle karşı karşıya kaldı.

Bu süreçte, sigortalı üretici ve yetiştiricilerden 607 bin ihbar alındı. Söz konusu don afeti özelinde hasar dosya işlemleri tamamlanan üreticilere 23 milyar lira hasar ödemesi yapıldı.

Tüm tarım sigortası branşlarında gerçekleştirilen hasar ödeme tutarı ise 33 milyar liraya ulaştı. Yıl sonuna kadar bu tutarın daha da artması bekleniyor.

ÇKS'ye kayıtlı olmak gerekiyor

Tarım sigortalarının sağladığı imkanlardan yararlanmak isteyen üreticilerin, bazı hususlara dikkat etmesi önem taşıyor.

Gelecek yıla ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, eylül ayında başladı. Sistem, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini resmi olarak kayıt altına alarak, devletin sunduğu çeşitli destekleme ve teşvik programlarından yararlanmasını sağlıyor.

Üreticilerin öncelikle bu sisteme kayıt yaptırması ya da mevcut kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Ardından tarım sigortaları kapsamındaki 25 sigorta şirketinin yetkili acenteleri aracılığıyla poliçe düzenlenmesi önem taşıyor.

Sigorta yaptırmak isteyen üreticilere indirim ve ödeme kolaylıkları da sunuluyor.

Üreticilerin, bitkisel ürün sigortası branşı özelinde ürünlere göre değişiklik gösteren son poliçe kabul tarihlerine dikkat etmesi gerekiyor. Söz konusu tarihlere, "www.tarsim.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Hayvan hayat sigortaları ve sera sigortası branşlarında ise poliçeler her zaman düzenlenebiliyor.

Poliçe düzenlenmesi esnasında üreticilerin, verim, ekip dikilen ürün bilgisi, ürün birim fiyatı, hasat tarihi gibi kriterlere dikkat etmesi, poliçenin teminat kapsamı, hasar anında neler yapılması gerektiği gibi sigorta koşulları hakkında acente yetkilisine danışması önem taşıyor.

CHP'de kurultayın son günü: Parti Meclisi üyeliği için 151 aday başvuru yaptıCHP'de kurultayın son günü: Parti Meclisi üyeliği için 151 aday başvuru yaptıGündem
Asgari ücret maratonu başlıyor: Kritik komisyon ilk toplantısını işçi temsilcileri olmadan yapacakAsgari ücret maratonu başlıyor: Kritik komisyon ilk toplantısını işçi temsilcileri olmadan yapacakEkonomi
Ekonomi
Bütçe maratonu haftaya başlıyor: 14 gün kesintisiz sürecek!
Bütçe maratonu haftaya başlıyor
Emlak vergisi ödemelerinde son tarih yarın: Peki kimler emlak vergisinden muhaf?
Emlak vergisi ödemelerinde son tarih yarın: Peki kimler vergiden muhaf?
Asgari ücret maratonu başlıyor: Kritik komisyon ilk toplantısını işçi temsilcileri olmadan yapacak
Asgari ücret maratonu başlıyor: İlk toplantı işçi temsilcileri olmadan yapılacak
Milli Piyango satışlarında tarihi düşüş: Türkiye resmileşmiş bir kumarhaneye döndü
Milli Piyango satışlarında tarihi düşüş: Türkiye resmileşmiş bir kumarhaneye döndü
TESK Başkanı Palandöken: Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı
Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı
CHP’den asgari ücret için yeni öneri: 16 kişilik komisyon, nitelikli çoğunluk, eylem hakkı
CHP’den asgari ücret için yeni öneri: 16 kişilik komisyon, nitelikli çoğunluk, eylem hakkı