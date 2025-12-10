Zirai don ve kuraklık kuruyemişi vurdu: Yılbaşına sayılı günler kala fiyatlar uçtu

Kuruyemiş fiyatları, zirai don ve kuraklık nedeniyle arttı. Fiyatlar ürün kalitesi ve satıldığı semte göre değişiyor.

Zam şampiyonu ise her yerde aynı; gün kurusu kayısı.

Geçen sene 900 liraydı, bu yılki fiyatı bin 800 lira

Kuruyemişçiler, kayısının üretim yeri Malatya'da bu sene rekoltede büyük düşüş yaşandığına işaret etti.

"Sıkıntı büyük, bu sene yüzde 10 civarı ürün çıkmış." diyen bir kuruyemişçi, geçen sene 900 liraya sattıkları ürünün bu yılki fiyatının bin 800 lira olduğunu söyledi.

Antep fıstığı cep yakıyor

Gün kurusu kayısıyı pahalılıkta fındık ve Antep fıstığı takip ediyor.

İç Antep fıstığının fiyatı 3 bin 600 lirayı gördü. Antep fıstığının fiyatı 2 bin, Siirt fıstığının fiyatı ise bin 800 lira civarlarında.

NTV'den Sena Kiper'in haberine göre, fındığın fiyatı ise kalitesine göre değişiyor. Fındık fiyatı bin 800 liradan başlıyor, 2 bin 300 liraya kadar yükseliyor.

Kuru incir bin 500 lirayı buldu

Geçen sene 900 lira olan incir, bu yıl bin 500 liradan satılıyor.

Cevizin kilogram fiyatı ise bin 200 liradan başlıyor.

Geçen yıl 800 liradan satılan badem ise bu yıl bin 400 ila bin 600 lira arasında satılıyor.