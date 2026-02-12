Zirai don yerli gülü vurdu: Sevgililer Günü’nde ithal gül öne çıkıyor

Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Bursa Şube Müdürü Ali Tan, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde hareketlilik yaşandığını söyledi. Mezata giren koli sayısının 4-5 kat arttığına dikkati çeken Tan, "Şu an Türkiye genelinde 18 şubemiz var. Çarşamba günü itibarıyla 15 bin kolinin işlem gördüğü hesaplanıyor" dedi.

Bursa’da mezatta normalde 300 koli çiçek satışı olurken, çarşamba mezatında bin koliye çıktığını vurgulayan Tan, "Sevgililer Günü’nde en çok kırmızı gül ve kokusu dolayısıyla nergis tercih ediliyor. Bunların yanı sıra papatya, orkide ve kazablankalar da satılıyor. Üretim bölgelerimiz var. Antalya, İzmir, Yalova, Adana-Mersin bölgesinden geliyor çiçekler. Güller genellikle Adana-Mersin bölgesinden geliyor. İzmir’den buketlik papatya, kasımpatı; Yalova’dan kazablanka, şebboy gibi bitkiler geliyor" diye konuştu.

"Gül sıkıntısı yok ama biraz hasarlı"

Fiyatların Sevgililer Günü dolayısıyla bir miktar artış gösterdiğini belirten Tan, "Gül sıkıntımız yok, sadece zirai don ve yağışlar gibi nedenlerle biraz hasar gördü üretim yerlerinde. Mezatta iyisi kötüsü bütün malın alıcısı oluyor. Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Yalova’dan gelip çiçek alıyorlar buradan" dedi.

Toptancı Fatih Yılmaz Sargı da çiçekçilerin Sevgililer Günü’ne hazırlandığını dile getirdi. Sargı, 14 Şubat’ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle çiçekçilerin tedirgin olduğunu vurgulayarak, "Hafta sonu iş yerleri kapalı olduğu için biraz daha siparişlerde düşüş oluyor. Elden satışlar olur, ondan da umutluyuz" ifadelerini kullandı.

Gül fiyatları ne kadar?

Adana-Mersin bölgesinde, Antalya ve İzmir’de yağışlardan dolayı seralarda rutubet oluştuğuna dikkati çeken Sargı, şöyle konuştu:

"Bu durum güllerde kaliteyi etkiledi. Fiyatlarda artış yok ama kalite düşük oldu. İthaller ön plana çıktı bu yüzden. İthaller daha pahalı oluyor. Piyasa oluştu, yerli gülleri 200-250 liradan veriyor çiçekçiler Sevgililer Günü’nde. İthaller ise 300 ila 400 lira arasında satılıyor. Gül fiyatları kalitesine göre değişiyor. İthal güller Hollanda, Kenya ve Uganda’dan geliyor. Daha çok Kenya ve Uganda gülleri var şu anda. Sevgililer biraz kaliteli olsun derlerse Uganda ve Kenya gülü verecekler sevgiliye."

Mevsim şartları nedeniyle kaliteli güllerin şu anda yurt dışından geldiğini belirten Sargın, "Orada yaz dönemi, havalar sıcak, iklim müsait. Bizim buralarda yağmur ve yağış kaliteyi düşürdü. Normalde bizim yerli güllerimiz daha iyi ama yağışlar bozdu biraz" dedi.

Çiçekçi İrem Saygısız da Yenişehir’de çiçekçi dükkanı olduğunu dile getirerek, "Sevgililer Günü öncesinde alımlarımızı yapıyoruz. Piyasa olarak düşünürsek hareketli bu ara. Çeşit çok. En çok kırmızı güle talep oluyor. Kırmızı gül dışında farklı çeşitler de sunuyoruz. Kırmızı gül bazen pahalı gelebiliyor, buket olarak birkaç adet konulursa fiyat tuzlu olabiliyor" diye konuştu.