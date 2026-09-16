Zirve öncesi yuana Pekin desteği

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24 Eylül’deki zirvede kurun yanı sıra kritik mineraller ve itriyum da masanın önemli başlıkları arasında olacak.

Pekin’den kurda kontrollü güçlendirme

Çin Merkez Bankası (PBOC), Trump ile Xi Jinping’in Washington’da gerçekleştirmesi beklenen zirve öncesinde yuanı destekleyen bir adım daha attı.

Banka, yuanın dolar karşısındaki günlük referans kurunu salı günü 6,7670 seviyesinde belirledi. Böylece referans kur üst üste beşinci işlem gününde güçlendirilirken, Aralık 2025’ten bu yana en uzun yükseliş serisi kaydedildi. Hamle, doların son günlerde yeniden güç kazanmasının yuan üzerindeki baskısını sınırlama çabası olarak değerlendiriliyor.

PBOC’nin kuru kademeli biçimde yukarı çekmesi, Pekin’in zirve öncesinde para piyasasında oynaklığı kontrol altında tutmak ve yuan üzerindeki aşağı yönlü baskının ticaret görüşmelerine yansımasını önlemek istediğine işaret ediyor. Kur hamlesinin zamanlaması dikkat çekiyor.

ABD ve Çin, tarifeler konusunda karşılıklı indirimler ve ticaretin yeniden dengelenmesi için görüşmeler yürütürken, 24 Eylül’deki liderler zirvesinin daha geniş bir ticaret çerçevesi oluşturması bekleniyor. Pekin ile Washington arasında kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinin ihracat kontrolleri de müzakerelerin temel başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

İtriyum, zirvenin küçük ama kritik kozu

Çin-ABD ticaret geriliminde öne çıkan itriyum zirvede öne çıkan konulardan. ABD havacılık, enerji ve yarı iletken sanayilerinde kullanılan itriyumun özellikle jet motorlarını yüksek sıcaklıktan koruyan termal bariyer kaplamalarında kritik rol oynuyor. Küresel üretimin neredeyse tamamının Çin'den gelmesi, metali Pekin'in elindeki önemli bir pazarlık kozuna dönüştürüyor. Çin'in Nisan 2025'te ihracat kontrollerini sıkılaştırmasının ardından ABD'ye itriyum akışı kesintili hale geldi. Mart ayında 60 tonluk itriyum oksit sevkiyatı gerçekleşirken, temmuzda ABD'ye yapılan sevkiyat 29 ton oldu. Itriyum, ekran, lazer ve yarı iletkenlerin yanı sıra özellikle jet motorları ve enerji türbinlerini aşırı sıcaklıktan koruyan kaplamalarda kullanılıyor.