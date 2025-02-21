Zirve tazeledi: Carry trade yatırımcılarından yüklü giriş!

Yılbaşından bu yana carry trade işlemlerindeki ivme geçen hafta da hızlı bir şekilde artmaya devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri üzerinden Bloomberg HT’nin hesaplamasına göre, 14 Şubat haftasında carry trade’e 2,7 milyar dolarlık güçlü bir giriş oldu.

Bu girişle 2024 yılında yapılan yerel seçimler sonrası kaydedilen birikimli giriş 34,1 milyar dolar seviyesine çıktı.

Kasım ayında carry trade tarafında çıkışlar görülmüştü. Verilere göre Kasım 2024’te carry trade işlemlerinde 2,6 milyar dolarlık çıkış olmuştu.

2025 yılı başından bu yana ise carry trade girişleri 11,4 milyar dolara ulaştı.