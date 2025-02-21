  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Zirve tazeledi: Carry trade yatırımcılarından yüklü giriş!
Takip Et

Zirve tazeledi: Carry trade yatırımcılarından yüklü giriş!

Yabancı yatırımcı ve yurt içi kurumların swap pozisyonunda 14 Şubat haftası 2,7 milyar dolarlık yüklü bir giriş oldu. Toplam carry trade işlemleri pozisyonu 34,1 milyar dolara yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zirve tazeledi: Carry trade yatırımcılarından yüklü giriş!
Takip Et

Yılbaşından bu yana carry trade işlemlerindeki ivme geçen hafta da hızlı bir şekilde artmaya devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri üzerinden Bloomberg HT’nin hesaplamasına göre, 14 Şubat haftasında carry trade’e 2,7 milyar dolarlık güçlü bir giriş oldu.

Bu girişle 2024 yılında yapılan yerel seçimler sonrası kaydedilen birikimli giriş 34,1 milyar dolar seviyesine çıktı.

Kasım ayında carry trade tarafında çıkışlar görülmüştü. Verilere göre Kasım 2024’te carry trade işlemlerinde 2,6 milyar dolarlık çıkış olmuştu.

2025 yılı başından bu yana ise carry trade girişleri 11,4 milyar dolara ulaştı.

Carry Trade İşlemlerinde Yeni Zirve | Murat İmanCarry Trade İşlemlerinde Yeni Zirve | Murat İmanEkonomi
Deutsche Bank/Ozan Tarman: Türkiye gelişen piyasalarda iyi öğrenci gibi duruyorDeutsche Bank/Ozan Tarman: Türkiye gelişen piyasalarda iyi öğrenci gibi duruyorEkonomi
“KKM’nin faturası mı daha yüksek, carry trade’in mi ?”“KKM’nin faturası mı daha yüksek, carry trade’in mi ?”Ekonomi
Ekonomi
Zirai don uyarısından sonra mandalina hasadı hızlandı
Zirai don uyarısından sonra mandalina hasadı hızlandı
Mahfi Eğilmez sordu: Dünyadaki yatırımlarda Türkiye’nin payı neden çok düşük?
Dünyadaki yatırımlarda Türkiye’nin payı neden çok düşük?
iPhone 16e'yi resmen tanıttı: Hangi ülkede asgari ücretle kaç iPhone 16e satın alınabiliyor?
Peki hangi ülkede asgari ücretle kaç iPhone 16e satın alınabiliyor?
Vatandaş karta yüklendi: Ocak ayında rekor kırıldı!
VATANDAŞ KREDİ KARTINA YÜKLENDİ!
Turizm sektörüne şikayet yağdı! Tur iptali ve vaatlerin yerine getirilmemesinde ağır ceza uygulanıyor
Turizmde en çok şikayet tur iptali ve vaatlerin yerine getirilmemesi
Bakan Kurum duyurdu: Konutları hızla inşa ettik
Bakan Kurum duyurdu: Konutları hızla inşa ettik