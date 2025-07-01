Zonguldak, Essen işbirliği derinleşiyor

Kenti sağlık turizminde öne çıkartmayı amaçlayan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, kentin sağlık turizminde uluslararası bir aktöre dönüşmesi hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Oda son olarak Almanya’nın Essen şehriyle kurduğu ilişkiler ile şehrin yalnızca sağlık alanında değil; kültürel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla da iki şehir arasında çok yönlü ve sürdürülebilir bir iş birliğinin kapılarını açtı.

Türkiye Araştırmaları ve Göçmen Entegrasyonu Araştırma Merkezi (ZFTI) ev sahipliğinde Essen ’de düzenlenen etkinlikte konuşan Essen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Kufen, Essen ve Zonguldak’ın aynı köklere sahip kardeş şehirler olduklarını söyledi. Kufen,” Biz sadece ortak bir geçmişe sahip değiliz, inanıyorum ki ortak bir geleceğe de sahibiz. Ortak geleceğe transformasyon değişim dönüşüm yoluyla ulaşacağız. Bu yeni bağlantıdan büyük mutluluk duyuyorum. İki şehir arasında daha güçlü iş birliklerinin yapılabileceğine inanıyorum’’ dedi.

Çalışmalar sonuç vermeye başladı

TSO Başkanı Metin Demir ise yaptığı konuşmasında, sağlık turizmi alanında yıllardır yürütülen çalışmaların artık somut sonuçlar vermeye başladığını söyledi. Zonguldak’ta hazırlanan fizibilite raporları, özel ve kamu sağlık kuruluşlarının koordinasyonu, yurt dışına yönelik tanıtım stratejileri gibi çalışmaların bu noktaya ulaşılmasında büyük rol oynadığını belirten Demir, Essen ’deki etkinliği Zonguldak’ın bu vizyonunu uluslararası paydaşlara aktarmak açısından çok değerli bir fırsat olarak değerlendirdi.

TSO Başkanı Metin Demir, etkinlik sonrası Essen Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Kufen başta olmak üzere ev sahipliği yapan ZFTI yetkililerine, katılımcılara ve projeye katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. Demir, “Zonguldak TSO olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlık turizmi vizyonumuzun Almanya’da bu denli ilgiyle karşılanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Sadece tıbbi hizmetlerle değil, kültür ve sanat aracılığıyla da Zonguldak’ı uluslararası alanda görünür kılmak istiyoruz. Bu toplantı, Zonguldak ile Essen arasındaki dostluğun bir nişanesi ve daha büyük ortaklıkların başlangıç noktasıdır. Ortak değerleri olan iki şehir olarak, birlikte daha güçlü bir gelecek inşa edebileceğimize gönülden inanıyoruz” dedi.