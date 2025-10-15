  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Zonguldak'ın meşhur 'Elpek' bezi coğrafi işaretle tescillendi
Takip Et

Zonguldak'ın meşhur 'Elpek' bezi coğrafi işaretle tescillendi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Osmanlı çileğinin ardından elpek bezi, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zonguldak'ın meşhur 'Elpek' bezi coğrafi işaretle tescillendi
Takip Et

Bir zamanlar Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli tarım ürünü olan ketenin liflerinden hazırlanan elpek bezleri, gelişen tekstil teknolojisine karşın el dokumasının yaşatılan en önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Anadolu'nun kültürel zenginlikleri arasında yer alan dokumacılığın yüzyıllardır yapıldığı ilçede, elpek bezlerinden yapılan masa örtüsü, şal ve perde gibi çok sayıda ürün de talep ediliyor.

 Elpek bezi coğrafi işaretle tescillendi

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, düzenlediği basın toplantısında, 2021 yılında odanın Türk Patent ve Marka Kurumu'na elpek bezinin tescillenmesi için başvuru yaptığını belirtti.

Zonguldak'ın meşhur 'Elpek' bezi coğrafi işaretle tescillendi - Resim : 1

Osmanlı çileğinin ardından ikinci patentli ürün elpek bezi oldu

Başvurunun olumlu sonuçlandığını ve gerekli belgenin kendilerine ulaştırıldığını bildiren Keleş, "Elpek bezi, kentimizin kültürel bir simgesi. Yerel üretim ve kültürel bir miras. Sahip çıkmamız gerektiğini düşündük. 2021 yılında başvurumuzu yaptık ve geçtiğimiz ay başvuru yanıtı geldi. Osmanlı çileğinin ardından ikinci patentli ürün elpek bezi oldu. Kültürel mirasımıza sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarmak en büyük görevimiz." ifadesini kullandı.

Coğrafi işaretli nar, Antalya’da dalından toplanıyorCoğrafi işaretli nar, Antalya’da dalından toplanıyorEkonomi
Coğrafi işaretli 'altın susam' gastronomi turizmine kazandırılıyorCoğrafi işaretli 'altın susam' gastronomi turizmine kazandırılıyorEkonomi
Çorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendiÇorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendiEkonomi

 

Ekonomi
İktisatçı Mahfi Eğilmez: Trump, Putin ve Netanyahu olduğu sürece portföylerde altın mutlaka bulunmalı
İktisatçı Mahfi Eğilmez: Portföylerde altın mutlaka bulunmalı
Mehmet Ali Yıldırımtürk: Altında düşme senaryosu yok! Alıcı çok satan neredeyse yok
Altında düşme senaryosu yok! Alıcı çok satan neredeyse yok
EuroFighter ile ilgili kritik gelişme: Alman bakan Ankara'ya geliyor
EuroFighter ile ilgili kritik gelişme: Alman bakan Ankara'ya geliyor
Altın fırtınası esiyor! Rekorlara rağmen gram Türklerin favorisi oldu
Altın fırtınası esiyor! Rekorlara rağmen gram Türklerin favorisi oldu
Muğla, 545 milyon dolarlık balık ihracatı gerçekleştirdi
Muğla, 545 milyon dolarlık balık ihracatı gerçekleştirdi
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı
Bakanlık duyurdu: Bir oyuncağın satışı yasaklandı