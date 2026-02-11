Zonguldak’ta Aqua Kültür yatırımları masaya yatırıldı

Zonguldak’ta su ürünleri yetiştiriciliği ve Aqua Kültür sektörüne yönelik planlanan yatırımlar, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen yatırımcı bilgilendirme toplantısıyla ele alındı. ZTSO Başkanı Metin Demir, sürdürülebilir ve istihdam odaklı bir modelle ilde aqua kültür yatırımlarını hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Zonguldak’ta su ürünleri yetiştiriciliği ve Aqua kültür sektörüne yönelik planlanan yatırımlar kapsamında düzenlenen Aqua Kültür Yatırımcı Bilgilendirme Toplantısı (Su ürünleri yetiştiriciliği alanında yapılan yatırımlar ), Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir; Zonguldak TSO öncülüğünde uzun süredir ilçe TSO’ları ile çalışma yürüttüklerini belirterek sürdürülebilir, üretim odaklı ve istihdam sağlayan bir model belirleyerek, Zonguldak’ta bu modeli hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir; yaptığı açıklamada şu görüşleri paylaştı:

“Odamız öncülüğünde, Kdz. Ereğli, Alaplı, Çaycuma ve Devrek Ticaret ve Sanayi Odaları ile iş birliği içerisinde aqua kültür ve su ürünleri yetiştiriciliği alanında uzun süredir çalışmalar yürütmekteyiz. Bu süreçte örnek tesis ve saha ziyaretleri gerçekleştirerek, bakanlıklar nezdinde temaslarda bulunduk. Bürokratik süreçlerin tamamlanmasının ardından somut bir yatırım aşamasına gelerek, İlimizin denizcilik potansiyelini ekonomik değere dönüştürebilecek stratejik bir alan olan aqua kültür sektörü projemize yönelik bilgilendirme toplantımızı gerçekleştirdik.

Sürdürülebilir, üretim odaklı ve istihdam sağlayan bir model belirleyerek, İlimizde bu modeli hayata geçirmek ve yerel yatırımcılarımızı sürece dâhil etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz toplantımıza katılan tüm katılımcılara teşekkür ederim. Kurulum ve planlama aşamaları da dahil olmak üzere, yatırımcılara tahsis aşamasında da Zonguldak TSO olarak kendilerinin yanlarında olacağız. Bu sektörde, İlimize ve bölgemize yapılacak olan yatırımlar, ilimizin ekonomik çeşitliliğine, istihdamına ve uzun vadeli kalkınmasına önemli katkılar sunacaktır “