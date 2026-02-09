Zonguldak'ta hamsi yerini diğer balıklara bırakıyor

Zonguldak Balık Hali’nde tezgahlardaki çeşitlilik devam ediyor. Sezon sonu olması nedeniyle hamsi miktarında azalma görülürken, iri mezgit ve istavrit tezgahlarda yerini koruyor. Balıkçı esnafı, sezonun genel seyrini ve yaklaşan Ramazan ayı öncesi durumu değerlendirdi.

"Hamsi azaldı ama lezzeti yerinde"

Tezgahlardaki son durumu aktaran balıkçı esnafı Batuhan Ertürk, hamsinin miktar olarak azalsa da kalitesinin iyi olduğunu belirtti. Ertürk, "Bu aralar hamsi biraz azaldı ancak lezzeti gayet güzel. Tezgahlarda bol olarak istavrit ve iri mezgit bulunuyor. Arada çinekop da geliyor. Sezon sonu olduğu için balık miktarında doğal bir azalma söz konusu" dedi.

Fiyatların sezon sonu şartlarına göre şekillendiğini ifade eden Ertürk, "Balıklarımız taze ve güzel. Sezon büyük ihtimalle bu şekilde kapanır. Önümüz Ramazan ayı, bu dönemde piyasada biraz daha sakinlik olabilir. Hamsi tezgahta bir hafta daha ya kalır ya kalmaz. Sonrasında vatandaşlarımız istavrit ve mezgit tüketmeye devam edebilir" diye konuştu.