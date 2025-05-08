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Zonguldak'ta jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek

Zonguldak'ta jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak.

Haber Merkezi
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Zonguldak'ta jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihale edilecek
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Zonguldak İl Özel Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki 1200 hektarlık alanda jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, açık teklif artırma usulüyle ihale edilmek suretiyle aramaya açılacak.

İhale bedeli 390 bin lira ve geçici teminat bedeli 11 bin 700 lira olan sahanın ihalesi, 20 Mayıs Salı günü Zonguldak İl Özel İdaresi Hizmet Binası'nda yapılacak.

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