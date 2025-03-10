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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağının imha edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı kapatıldı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından tespit edilen 4 ocağın çevresinde 34 ton kömür, 25 metre ray ve vagon ele geçirdi.

Söz konusu ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması dolayısıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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