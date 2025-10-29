Zoom, Canva, Amazon, Signal... Dünya genelinde pek çok internet sitesi ve uygulamaya erişim kesintisi

Popüler Minecraft oyunu, Starbucks ve İngiltere’nin en büyük havalimanı Heathrow’un internet sitesi de erişim sorunu yaşayan platformlar arasında yer aldı.

Hangi uygulamalar etkilendi?

Kesintiden etkilenen uygulamaların kesin sayısı henüz açıklanmadı. Ancak Downdetector verilerine göre sorun yaşayan platformların listesi oldukça uzun:

Snapchat, Zoom, Roblox, Clash Royale, My Fitness Pal, Life360, Clash of Clans, Fortnite, Canva, IMDB, Wordle, Signal, Coinbase, Duolingo, Slack, Smartsheet, PokemonGo, Epic Games, PlayStation Network, Peloton ve Rocket League.

İskoçya Parlamentosu oturumunu askıya aldı

İskoçya Parlamentosu, oylama sisteminde yaşanan çökme nedeniyle oturumunu geçici olarak durdurmak zorunda kaldı. Kesintinin küresel ölçekte etkili olduğu ve birçok sektörde aksamalara neden olduğu bildirildi.

Microsoft erişim sorunlarını doğruladı

Microsoft, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Outlook ve Teams gibi Microsoft 365 uygulamalarında erişim problemleri yaşandığını kabul etti. Şirketin bulut bilişim sistemi Azure, Türkiye saatiyle 18.00’den itibaren DNS kaynaklı sorunlar yaşadığını duyurdu.

Azure’nin küresel bulut hizmet pazarındaki payının yüzde 20 civarında olduğu tahmin ediliyor. Microsoft, sorunun nedenine ilişkin yaptığı açıklamada ayarlarda yapılan hatalı bir değişikliğin soruna yol açmış olabileceğini belirtti. Ancak şirket, problemin ne kadar sürede giderileceğine dair net bir süre veremedi.

Amazon’da da DNS kaynaklı sorun yaşandı

20 Ekim’de de Amazon kaynaklı bir aksaklık, pek çok internet sitesi ve uygulamanın çökmesine yol açmıştı. O dönemde yapılan açıklamada problemin DNS kaynaklı olduğu bildirilmişti.

Amazon, yüzlerce uygulama ve internet sitesinde erişim kesintisine neden olan bulut tabanlı hizmeti Amazon Web Services (AWS) üzerindeki sorunun giderildiğini açıkladı. Bu kesinti, grafik tasarım platformu Canva, dil öğrenme uygulaması Duolingo, mesajlaşma uygulaması Snapchat ve video görüşme hizmeti Zoom gibi popüler platformları da etkilemişti.

Dört milyon kesinti bildirimi yapıldı

Dünya genelinde internet kesintilerini takip eden Downdetector’ın sahibi Oakla, BBC’ye yaptığı açıklamada bu sabah saatlerinden itibaren dört milyon kesinti bildirimi aldıklarını söyledi. Oakla’ya göre, dünya çapında günlük ortalama 1,8 milyon kesinti bildirimi yapılıyor. Şirket, 500’den fazla platformla ilgili erişim sorununa dair bildirim aldıklarını da açıkladı.

Downdetector verilerine göre yalnızca İngiltere’de kesintinin başladığı ilk iki saat içinde 400 binden fazla bildirim yapıldı. Kesintiden bankacılık uygulamaları da dahil olmak üzere birçok servis etkilendi.

Amazon Web Services nedir?

Amazon Web Services (AWS), teknoloji devi Amazon’un bulut bilişim birimi olarak hizmet veriyor. Büyük şirketlere ait milyonlarca internet sitesi ve platform bu servis üzerinden çalışıyor. Kullanıcıların telefonlarındaki uygulamaların önemli bir kısmı AWS veri merkezlerinde barındırılıyor.

AWS, hizmet durumu sayfasında yaptığı açıklamada “taleplere yanıt vermede belirgin hata oranları” tespit ettiklerini doğruladı. Sorunun kaynaklarından birinin ABD’nin doğusundaki US-EAST-1 veri merkezi olduğu belirtildi.

Sorun neden kaynaklanıyor?

Amazon’un açıklamasına göre problem, US-EAST-1 bölgesinde yer alan DynamoDB API sisteminin DNS çözümlemesiyle ilgili. DNS, İngilizce “Domain Name System” ifadesinin kısaltması olup internetin telefon rehberi işlevi görüyor. Bu sistem, internet sitelerinin isimlerini IP adreslerine dönüştürerek cihazlar arası bağlantıyı sağlıyor.

DNS’te yaşanan bir aksaklık, tarayıcıların istenen içeriğin yerini bulamamasına yol açıyor ve geniş çaplı internet kesintileri meydana geliyor.