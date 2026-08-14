ZOREX WASH ile yeni nesil araç yıkama teknolojisi geliştirdi

MAHİR SOLMAZ / DİYARBAKIR

Yaklaşık 10 milyon TL yatırımla hayata geçirilen ZOREX WASH, Diyarbakır’da hızlı, temassız ve modern araç yıkama anlayışını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yatırım fikrinin sektörde karşılaştıkları ihtiyaçlardan doğduğunu belirten Özalp, özellikle PPF (boya koruma filmi), seramik kaplama ve benzeri profesyonel araç koruma uygulamalarından sonra doğru yıkama yönteminin büyük önem taşıdığını söyledi. Özalp, “Yaklaşık 6 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. PPF, seramik kaplama, cam filmi ve araç koruma uygulamalarında binlerce araçla ilgili tecrübe edindik. Araçların koruma uygulamalarından sonra yanlış ve kontrolsüz yıkama yöntemlerine maruz kalabildiğini gördük. Bunun üzerine araca mümkün olduğunca hassas davranan, fırça kullanmayan ve insan temasını ortadan kaldıran yeni bir sistem arayışına girdik. Uzun araştırmalar sonucunda teknolojiyi belirledik, makinelerimizi getirerek ZOREX WASH markası altında yatırımımızı hayata geçirdik” dedi.