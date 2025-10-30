Zorlu Enerji, EPDK’dan 20 yıllık lisans aldı

Bu lisansla birlikte şirket, elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyetleri yürüterek hem kendi üretim portföyünü hem de üçüncü tarafl ara ait kapasiteleri yönetebilecek.

Zorlu Enerji’nin yüzde 100 iştiraki olarak kurulan Zorlu Dengeleme ve Enerji Yönetimi AŞ, alınan Toplayıcılık Lisansı kapsamında elektrik piyasasında toplayıcılık hizmeti sunacak.

Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, “Yenilenebilir ve verimli projelerle müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize büyük katkı sunacak Toplayıcılık Lisansı ile özellikle 2026 yılında yürürlüğe girecek düzenlemelerle toplayıcılık alanında da büyük bir etki yaratacağımıza inanıyoruz” açıklamasını yaptı. Yener, 100 MW altındaki lisanslı santraller ile YEKDEM süresi biten lisanssız santrallerin üretim tarafında, serbest tüketicilerin ise tüketim tarafında müşterileri olacağını belirterek, “Biz hem kendi santrallerimizle hem de dışarıdan katılacak santrallerle bu lisans altında büyümeyi hedefl iyoruz” dedi