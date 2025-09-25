Zorlu Enerji kısmi bölünme yoluyla yeni şirket kuruyor

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, kısmi bölünme yoluyla yeni bir şirket kurulmasına karar verdiğini duyurdu.

KAP'a bildirildi

Şirket, stratejik planları doğrultusunda rüzgar enerjisi faaliyetlerini daha odaklı bir yapı altında yürütmek ve yeni stratejilerin geliştirilmesinde hızlı adımlar atmak amacıyla bu kararı aldığını bildirdi.

Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali yeni kurulacak şirkete devredilecek

Açıklamaya göre, Zorlu Enerji'nin bağlı ortaklıklarından Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin aktifinde yer alan Osmaniye'deki 135 MW kapasiteli Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali ile buna ekli 31 MW ilave kapasite, yeni kurulacak şirkete ayni sermaye olarak devredilecek.

Varlıklar ortaklara pay devri modeli aktarılacak

Devredilen varlıkların işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde "ortaklara pay devri modeli" ile aktarılacağı, yeni şirketin ihraç edeceği payların ise Zorlu Enerji tarafından tek ortak sıfatıyla iktisap edileceği belirtildi.