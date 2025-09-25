  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Zorlu Enerji kısmi bölünme yoluyla yeni şirket kuruyor
Takip Et

Zorlu Enerji kısmi bölünme yoluyla yeni şirket kuruyor

Zorlu Enerji, rüzgar enerjisi faaliyetlerini daha odaklı bir yapıya taşımak amacıyla kısmi bölünme kararı aldı. Osmaniye’deki 135 MW kapasiteli Gökçedağ Rüzgar Santrali ile ilave 31 MW kapasite yeni kurulacak şirkete devredilecek. Yeni şirketin ihraç edeceği paylar Zorlu Enerji tarafından tek ortak sıfatıyla alınacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zorlu Enerji kısmi bölünme yoluyla yeni şirket kuruyor
Takip Et

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, kısmi bölünme yoluyla yeni bir şirket kurulmasına karar verdiğini duyurdu.

KAP'a bildirildi

Şirket, stratejik planları doğrultusunda rüzgar enerjisi faaliyetlerini daha odaklı bir yapı altında yürütmek ve yeni stratejilerin geliştirilmesinde hızlı adımlar atmak amacıyla bu kararı aldığını bildirdi.

Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali yeni kurulacak şirkete  devredilecek

Açıklamaya göre, Zorlu Enerji'nin bağlı ortaklıklarından Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin aktifinde yer alan Osmaniye'deki 135 MW kapasiteli Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali ile buna ekli 31 MW ilave kapasite, yeni kurulacak şirkete ayni sermaye olarak devredilecek.

Varlıklar ortaklara pay devri modeli aktarılacak

Devredilen varlıkların işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde "ortaklara pay devri modeli" ile aktarılacağı, yeni şirketin ihraç edeceği payların ise Zorlu Enerji tarafından tek ortak sıfatıyla iktisap edileceği belirtildi.

Mobilya Sektörünü buluşturan 27. İntermob Fuarı kapılarını açtıMobilya Sektörünü buluşturan 27. İntermob Fuarı kapılarını açtıEkonomi
TCK by Kıraç, 500 milyon TL yatırımla enerji ve savunmaya odaklanacakTCK by Kıraç, 500 milyon TL yatırımla enerji ve savunmaya odaklanacakŞirket Haberleri
ASELSAN, BIST 100’de piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket olduASELSAN, BIST 100’de piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket olduEkonomi
Ekonomi
TL mevduat faizi son 3 yılın en düşük seviyesinde
TL mevduat faizi son 3 yılın en düşük seviyesinde
ABD’de ikinci el konut satışları düştü
ABD’de ikinci el konut satışları düştü
MASAK’ın yeni rehberine tepki: 150 bin mali müşavir meslekten uzaklaştırılabilir
MASAK’ın uygulaması 150 bin mali müşaviri meslekten uzaklaştırılabilir
Mobilya Sektörünü buluşturan 27. İntermob Fuarı kapılarını açtı
Mobilya Sektörünü buluşturan 27. İntermob Fuarı kapılarını açtı
Marketlerin pazar günü kapanmasına TESK’ten tam destek: Esnaf için tarihi bir adım olur
Marketlerin pazar günü kapanmasına TESK’ten tam destek: Esnaf için tarihi bir adım olur
BDDK: Bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu
BDDK: Bireysel kredi kartı ve tüketici kredileri toplamı 5 trilyon 6 milyar TL oldu