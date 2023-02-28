Zorlu Enerji Macaristan'da şirket kurdu

Zorlu Enerji Hollanda'daki dolaylı iştiraki'nin Macaristan'da elektrikli şarj istasyonlarına yönelik şirket kurduğunu duyurdu.

Zorlu Enerji'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak amacıyla, Macaristan'da, Hollanda'da kurulu dolaylı iştirakimiz Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında Electrip Mobility Service Kft unvanlı bir şirket kurulmuştur" denildi.