Zorlu Enerji'den faiz ödemesine 6 ay erteleme talebi

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Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Zorlu Enerji, 1,1 milyar dolarlık tahviline ilişkin 23 Ekim 2026 tarihinde yapılması gereken 60,5 milyon dolarlık kupon faiz ödemesini ertelemek üzere harekete geçti.

Bloomberg'in haberine göre şirket, tahvil sahiplerinden söz konusu ödemenin altı ay ertelenerek 23 Nisan 2027'ye kaydırılması için onay talep etme sürecini başlattı.

Zorlu Enerji'nin erteleme talebinin arkasında, önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışı beklentileri ve mevcut borç yükümlülüklerini karşılama ihtiyacı bulunuyor.

Nakit girişleri borç ödemelerini karşılamaya yetmeyebilir

Tahvil sahiplerine sunulan muvafakat talebi belgesine göre Zorlu Enerji, Mart 2027'ye kadar beklenen nakit girişlerinin öngörülen ödemeleri karşılamakta yetersiz kalabileceğini belirtti.

Şirket, faiz ödemesinin ertelenmesiyle likiditesini korumayı ve sermaye yapısına yönelik daha kapsamlı bir çözüm üzerinde çalışırken yatırımcılarla görüşmelerini sürdürmeyi amaçlıyor.

Bloomberg, daha önce Zorlu Enerji'nin 23 Ekim'de vadesi gelen faiz ödemesini gerçekleştiremeyeceğini ve erteleme seçeneğini değerlendirdiğini bildirmişti.

Tahvil sahipleri 23 Kasım'da karar verecek

Zorlu Enerji'nin faiz erteleme talebi, 23 Kasım 2026 tarihinde tahvil sahiplerinin oylamasına sunulacak.

Teklifin kabul edilebilmesi için toplantıya katılan tahvil sahiplerinin temsil ettiği toplam tahvil anaparasının en az yüzde 75'inin onayı gerekiyor.

Onay verilmesi halinde 23 Ekim 2026'da yapılması planlanan 60,5 milyon dolarlık faiz ödemesinin tarihi 23 Nisan 2027 olarak değiştirilecek.

Dolayısıyla şirketin başlattığı süreç, faiz ödemesinin kesin olarak ertelendiği anlamına gelmiyor. Ertelemenin uygulanabilmesi için tahvil sahiplerinin gerekli çoğunlukla teklifi kabul etmesi gerekiyor.

Zorlu Enerji tahvilleri nominal değerinin yüzde 55'inde

Şirketin borç ödeme kapasitesine ilişkin endişeler tahvil fiyatlarına da yansıdı.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre Zorlu Enerji'nin tahvilleri perşembe günü nominal değerinin yaklaşık yüzde 55'i seviyesinde işlem gördü.

Tahvillerin nominal değerinin belirgin şekilde altında fiyatlanması, yatırımcıların şirketin borç ödeme kapasitesine ve olası yeniden yapılandırma sürecine ilişkin riskleri yüksek değerlendirdiğine işaret ediyor.

Zorlu Enerji, sermaye yapısına ilişkin seçenekleri değerlendirmek amacıyla daha önce Houlihan Lokey ve Servo Capital'i finansal danışman olarak görevlendirmişti.

Fitch, kredi notunu B- seviyesine düşürmüştü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, eylül ayında Zorlu Enerji'nin kredi notunu B- seviyesine indirmiş ve negatif izlemeye almıştı.

Fitch, kararına gerekçe olarak şirketin kötüleşen likidite koşullarını ve kısa vadeli borçlarının yeniden finansmanına artan bağımlılığını göstermişti.

Derecelendirme kuruluşunun değerlendirmesine göre Zorlu Enerji'nin haziran ayı itibarıyla takip eden 12 ay içinde vadesi dolacak 124,5 milyon dolarlık borcu bulunuyordu.

Fitch ayrıca şirketin 2026 ve 2027 yıllarında negatif serbest nakit akışı kaydetmesini beklediğini bildirmişti.

Faiz giderlerinin kâra oranı yüzde 65'e ulaşabilir

Fitch'in tahminlerine göre Zorlu Enerji'nin nakit faiz giderlerinin 2026 yılında nakit bazlı faiz, amortisman ve vergi öncesi kârının (FAVÖK) yaklaşık yüzde 65'ine ulaşması bekleniyor.

Şirketin borçluluk oranının ise 2028 yılına kadar ortalama 4,8 kat seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Bu göstergeler, Zorlu Enerji'nin önümüzdeki dönemde nakit akışını güçlendirme ve borç yükümlülüklerini yönetme ihtiyacını ortaya koyuyor.

Vestel'in ardından Zorlu Enerji'nin borçları da gündemde

Zorlu Enerji'nin faiz erteleme girişimi, aynı holding bünyesinde faaliyet gösteren Vestel Elektronik'in borç yeniden yapılandırma sürecinin devam ettiği bir döneme denk geldi.

Vestel Elektronik'in tahvil yükümlülüklerine yönelik yeniden yapılandırma çalışmaları sürerken Zorlu Enerji'nin de faiz ödemesi için erteleme talep etmesi, Zorlu Holding bünyesindeki şirketlerin finansman koşullarını yeniden gündeme taşıdı.

Türkiye'de yüksek finansman maliyetleri, döviz cinsinden borç yükümlülükleri ve şirketlerin nakit akışlarını yönetme ihtiyacı, özellikle yüksek borçluluğa sahip kuruluşlar açısından önemini koruyor.

Zorlu Enerji'nin faiz ödemesine ilişkin süreçte belirleyici gelişme, tahvil sahiplerinin 23 Kasım'da vereceği karar olacak.