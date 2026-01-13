  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Zorunlu Deprem Sigortası’nda teminat limiti artırıldı
Takip Et

Zorunlu Deprem Sigortası’nda teminat limiti artırıldı

Yapılan yeni düzenleme kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası’nda azami teminat limiti 2 milyon 95 bin TL’ye yükseltildi. Hâlihazırda yürürlükte olan poliçelerde ise ek işlem yapılarak teminat tutarının artırılması mümkün bulunuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zorunlu Deprem Sigortası’nda teminat limiti artırıldı
Takip Et

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeyle Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) azami teminat tutarı, 1 milyon 704 bin liradan, 2 milyon 95 bin TL’ye çıkarılarak konut sahiplerine sağlanan finansal güvence artırıldı.

1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren tebliğ kapsamında betonarme konutlar için inşaat birim maliyetleri metrekare başına 9 bin 884 TL olarak güncellenirken, risk gruplarına göre asgari prim tutarlarında da artışa gidildi.

Sigortacılar, daha önce DASK yaptıranların teminat oranında düzeltmeye gitmesi tavsiyesinde bulundu ve artan maliyetler karşısında yükseltilen teminatların, ancak poliçedeki tadilatla mümkün olacağını bildirdi.

Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 13 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 13 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den 30 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Altında yön ne olacak? Gözler ABD verilerinde: İşte 13 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında yön ne olacak? Gözler ABD verilerinde: İşte 13 Ocak 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 