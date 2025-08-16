Zorunlu karşılık gerektiren kredi büyümesine frekans düzenlemesi: 8 haftada bir yapılacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'ine göre Kredi Büyümesine Dayalı Menkul Kıymet ve Zorunlu Karşılık Tesisi'ne ilişkin büyüme oranları artık 8 haftada bir Cuma günleri itibariyle hesaplanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 6 Mart 2024 yılında yayımladığı tebliğ ile İlave Sıkılaşma Adımlarına Yönelik Basın Duyurusu'nu kamuya açıklamıştı. Bu doğrultuda Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı‘nda (Uygulama Talimatı) kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi (MKT) kuralları belirlenmişti. Kkredi büyümesine göre menkul kıymet tesis uygulamasında aylık kredi büyüme oranları Türk Lirası (TL) ticari krediler için büyüme oranları 4 haftada bir cuma günleri itibariyle hesaplanıyordu. Yeni düzenleme ile artık bu büyüme oranları 8 haftada bir cuma günleri hesaplanacak.

16 Ağustos tarihi itibariyle yürürlüğe girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2025/19)

MADDE 1- 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in geçici 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “dört” ibaresi “sekiz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.