Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı: 5 ay sürecek! 5 bin 856 TL cezası var

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bugün itibarıyla resmen başladı. 5 ay sürecek uygulama 15 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek.

Cezası 5 bin 856 TL

Denetimlerde kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği bulunmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek. Kış lastiği kullanması zorunlu olmasına rağmen kurala uymayan firmalara 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak. Ekipler, özellikle karlı ve buzlu havalarda denetimlerini artıracak.

Üretim tarihine dikkat edin!

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlaması nedeniyle güvenlik açısından özel araçlarda da kullanılması öneriliyor. Sürücülere lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri, raf ömrünü doldurmuş lastikleri tercih etmemeleri hatırlatıldı.

Kış lastiği fiyatları ne kadar?

Kış lastiği fiyatları düşük inçlerde 2 bin TL’den başlıyor, marka ve kaliteye göre bu fiyat 5 bin TL’ye kadar çıkıyor. Büyük ebatlı lastiklerde tek lastik fiyatı 15 bin TL’yi bile buluyor.

Lastik sökme ve takma işlemi 16 inç ve altı jantlarda 1000 TL, 17 inç ve üzerinde 1200-1500 TL aralığında değişiyor.