Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor: Tarih öne çekildi

Ticari araçlar için zorunlu, özel araçlar için ise güvenli sürüş açısından büyük önem taşıyan kış lastiği uygulaması, bu yıl 15 Kasım Cumartesi günü başlayacak. Uygulama, ticari araçlarda gelecek yılın 15 Nisan tarihine kadar, yani 5 ay süreyle geçerli olacak. Daha önce 1 Aralık–1 Nisan tarihleri arasında yürürlükte olan uygulamanın başlangıç tarihi bu yıl öne çekildi.

Kar lastiği olmayan araçlar yola devam edemeyecek

Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ekipler, tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

Kış lastiğinde üretim tarihi hayati önem taşıyor

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor. Öte yandan sürücüler, araçlarına lastik alırken üretim tarihlerine bakmaları gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler, özelliğini kaybediyor ve balans tutmuyor.