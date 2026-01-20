Zorunlu sigortalı sayısı 23.9 milyon kişiye ulaştı

MEHMET KAYA

Zorunlu sigortalı sayısı 24 milyon sınırına dayansa da, yıl sonunda emekli olanlardan kaynaklı olarak bu sayının aşağı yönlü oynama ihtimali bulunuyor. Aylık bazda 2025 Ekim ayında zorunlu sigortalı sayısı bir önceki aya göre 83 bin kişi azaldı.

Diğer yandan, GÜÇ programıyla birlikte aylık bazda dalgalanmalar görülecek. Zorunlu sigortalı sayısı 2022 Haziran ayında ilk kez 23 milyona ulaşmıştı. Ancak önceki dönemlerde hızlı yükselen zorunlu sigortalı sayısına karşılık, dalgalı bir seyir izlediği görüldü. Sanayi ve hizmetler sektörünün emekli olup da çalışmaya devam edenler hariç kayıtlı istihdamını gösteren 4/a zorunlu sigortalı sayısı da Ekim 2025 itibariyle bir önceki aya göre 129.8 bin kişi azalarak 17 milyon 135 bin kişiye indi.

Ücretli olarak çalışan kişilerin sayısında 2025 yılı boyunca olumlu bir seyir görülmüştü. 2022’de 17 milyonu geçen 4/a çalışan sayısı daha sonra bu seviyelerini koruyamamış ancak aylık küçük dalgalanmalara karşılık, genel eğilim artış olmuş ve yıl başında 16.4 milyon kişi olan 4/a statüsünde çalışan kişi sayısı, Eylül ayında 17 milyonu geçmişti. Ekim ayında bir önceki aya göre 129 bin 873 kişilik bir azalma görüldü. Yıl sonlarında emekli olanlar nedeniyle azalmalar görülebiliyor ancak bu eğilim 2025’te ekim ayında görülmüş oldu. Kasım ve Aralık aylarında da aylık dalgalanmalar olacak.

TÜİK, SGK’dan aldığı verileri SGK’dan daha önce açıklıyor

Bu arada, SGK’nın kendi kayıtlarından oluşturduğu istatistikler, TÜİK’in verilerinden daha geç açıklanıyor. TÜİK, SGK’dan aldığı özellikle 4/a statüsünde çalışan kişilerin verilerini, SGK’dan yaklaşık 1 ay önce açıklıyor. 2025 Kasım ayı itibariyle TÜİK Ücretli Çalışan İstatistiklerinde SGK’dan alınan veriler Kasım ayına erişmişken, SGK Ekim 2025 verileri yayında bulunuyor.