Zorunlu trafik sigortasında 2026 tarifesi: Üç büyük şehirde primler uçtu

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında, 2026 yılının ilk ayına ait azami prim tutarları açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin paylaştığı verilere göre, Ocak ayı itibarıyla araç sahiplerinin trafiğe çıkış maliyetleri yeniden belirlendi. Açıklanan rakamlar, yeni yılın başında sigorta giderlerinde yaşanan değişimi ortaya koydu.

Karayollarına çıkan her aracın yaptırmakla yükümlü olduğu zorunlu trafik sigortasının ihmal edilmesi durumunda ise idari para cezası, araç bağlama ve trafikten men gibi ciddi yaptırımlar uygulanıyor.

Kazasız sürücü 7 bin TL öderken riskli şoföre 44 bin TL

Ankara'da ilk defa trafiğe çıkacak olan ve 4’üncü basamakta konumlanan bir şoförün Ocak ayı için ödemesi gereken tutar 14 bin 731 TL olarak kayıtlara geçti.

Kazasız geçen 5 yılın ardından 8’inci basamağa yükselen bir sürücü 7 bin 365 TL ödeme yaparken, sık kaza yapan ve sıfırıncı basamağa gerileyen "riskli" sürücüler için bu rakam 44 bin 192 TL’ye kadar yükseldi.

İzmir’de ise tablo çok farklı değil. 4’üncü basamak bedeli 14 bin 302 TL olurken, hasarsız sürücüler 7 bin 151 TL ile süreci atlatabiliyor. Ancak üst üste kaza yapan bir şoförün cebinden çıkacak meblağ 42 bin 905 TL’yi buluyor.

Aynı şehirde sürücüler arasında 38 bin TL fark

Megakent İstanbul’da ise rakamlar korkutucu seviyelere ulaştı. Yeni bir otomobil sahibi olan veya ortalama bir risk grubunda yer alan (4. basamak) şoförler için prim tutarı 15 bin 160 TL oldu. 5 yıllık hasarsızlık indirimi kazanan bir kişi 7 bin 580 TL öderken, "kötü sürücü" kategorisindeki birinin ödeyeceği tutar tam 45 bin 479 TL’ye yükseldi.

Bu durum, aynı şehirde yaşayan iki şoför arasında 37 bin 900 TL gibi fahiş bir fiyat farkı oluştuğunu kanıtlıyor.

TÜKONFED Başkanı: Çok fazla artış olmadı

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu her ay bir ay önceden bir sonraki ayın trafik sigortası priminin kadar artacağını açıklıyor. Bununla ilgili de araç parça bedellerine onarım bedellerine bakıyor. Asgari ücretin artış oranlarına bakıyor. Çünkü bununla ilgili insanların bedeni hasarları ödeniyor. Daha sonra araç fiyatlarına bakıyor. Yani bir çeşit böyle bir istatistiki hesaplamayla bunların artış oranlarına bakıp trafik sigortasında bir artış belirliyor. Ocak ayı için şu anda belirlenen artış oranı %1 bile değil. Bu anlamda dönüp baktığımızda çok fazla bir artış olmadı.”

Bağcı, iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki makasın yüzde 500'e ulaştığına dikkat çekerek şunları ekledi:

“Ocak ayından itibaren özellikle trafik sigortası limitlerinde de artış oldu. Teminat limitlerinde otomobillerde 2026 yılı için maddi hasar 400.000 liraya çıktı. Bedeni hasarda 3.600.000 TL’ye yükseldi. Yaklaşık %33 gibi maddi ve bedeni teminatlarda bir artış oldu. %33 kadar teminatlarda artması buna karşın özellikle asgari ücretin artması hesabına göre de dönüp baktığımızda bugün trafik sigortası artışı çok düşük kaldı diyebiliriz.”

Kasko fiyatlarında yüzde 30'luk bir artış öngörülüyor

Sektör temsilcileri kaskoda şirketlerin rekabeti nedeniyle halen bir fiyat avantajı olduğunu belirtiyor. Bazı durumlarda kasko poliçelerinin zorunlu trafik sigortasından bile daha uygun rakamlara geldiği ifade edilirken, yıl içinde kasko fiyatlarında yüzde 30'luk bir artış öngörülüyor.