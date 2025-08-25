Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Araç sahiplerini rahatlatacak düzenleme

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında önemli değişiklikler yapıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan genelgeyle hem sigorta yenileme süreçleri hem de yeni sigorta yaptıranların hasarsızlık basamakları yeniden düzenlendi.

Eski sistemin en büyük handikapı neydi?

İkinci bir araç satın alan sürücüler, kusursuz bir kaza geçmişine sahip olsalar bile, yeni aracı için en yüksek prim basamağından (9. basamak) sigorta yaptırmak zorunda kalıyordu. Yani, yıllardır hiç kaza yapmamış bir sürücü, ikinci aracında sanki yeni ehliyet almış bir sürücüymüş gibi yüksek prim ödüyordu.

Yayımlanan yeni genelge ile bu adaletsiz uygulama tamamen değiştirildi

Mevcut uygulamada, bir sürücü mevcut aracını satmadan ikinci bir araç aldığında, trafik sigortası poliçesi standart olarak 4. basamaktan başlatılıyordu. Bu durum, sistemin en üst seviyesi olan 8. basamakta yer alan ve hiç kaza yapmamış bir sürücünün, yeni aracı için daha yüksek prim ödemesi anlamına geliyordu. Adeta hasarlı bir sürücü gibi 4. basamaktan ücretlendirilen iyi sürücü cezalandırılmış oluyordu.

Sistemin en büyük çelişkisi ise sürekli kaza yapan ve en riskli grup olan 1. basamaktaki bir sürücünün, yeni bir araç aldığında otomatik olarak 4. basamağa yükseltilmesiydi. Bu durum, riskli sürücü için bir "ödül" anlamına geliyordu. Yayımlanan yeni genelge ile bu adaletsiz uygulama tamamen değiştirildi.

Mevcut hasarsızlık basamağı ne ise o seviyeden başlayacak

Yeni kurala göre, bir sürücü ikinci bir araç aldığında, sigorta poliçesi 4. basamaktan değil, sürücünün mevcut hasarsızlık basamağı ne ise o seviyeden başlayacak. Örneğin, 8. basamakta yer alan bir sürücü, yeni aracı için yine 8. basamaktan, yani en yüksek hasarsızlık indirimiyle poliçe yaptırabilecek. Aynı şekilde, 1. basamaktaki yüksek riskli bir sürücü, yeni aracı için yine en yüksek prim ücretinin uygulandığı 1. basamaktan sigortalanacak. Bu kural, mevcut aracını satıp yeni araç alanlar için ise geçerli olmayacak; onlar mevcut basamaklarından devam edecekler.

Hasarsızlık basamağı bir kademe aşağı düşürülecek

Genelgeyle yapılan bir diğer önemli değişiklik ise poliçesini vadesinden önce yenileyen sürücüleri ilgilendiriyor. Mevcut sistemde, bir sürücü poliçesini erken yeniledikten sonra, yeni poliçenin başlangıç tarihine kadar olan sürede bir kazaya karışırsa, bu kaza yeni poliçenin basamağını etkilemiyordu.

Yeni düzenleme ile bu durum da değiştirildi. Artık poliçesini erken yenileyen bir sürücü, yeni poliçesi devreye girene kadarki arada bir kaza yaparsa, bu kaza kayıt altına alınacak ve bir sonraki poliçe yenileme döneminde hasarsızlık basamağı bir kademe aşağı düşürülecek.