Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Değer kaybı ve parça kullanımında kritik düzenleme

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin genel şartlarda değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan tebliğe göre, genel şartlardaki bazı tanımlar güncellendi. Bu kapsamda, “sigortalı” tanımı yeniden düzenlenerek, daha önce kullanılan “araçta zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunda olan işletenler” ifadesi yerine, “araçta Karayolları Trafik Kanunu’na göre işleten sayılan kişi” tanımı getirildi.

Tebliğe eklenen "kalıcı veri saklayıcısı" tanımına göre, sigorta ettirenin, sigortalının ve sigortadan faydalanacak kişilerin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi ulaşmasına imkan veren, kısa mesaj, elektronik posta, internet, mobil uygulama, disk, CD, DVD, hafıza kartı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya e-Devlet üzerinden işleyecek bir sistem kurulacak.

Değer kaybı için ayrı başvuru şartı kalkıyor

Tebliğde teminatlar bölümünde yapılan düzenlemeye göre, sigorta teminatı kapsamında yapılacak başvurular, araçta meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını kapsayacak. Bu teminat kapsamında araç hasarı için başvuruda bulunan hak sahibi, ayrıca bir başvuru gerekmeksizin değer kaybı talebinde de bulunmuş kabul edilecek.

Sigorta şirketi, hesaplanan değer kaybı tutarını, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla, en geç nihai eksper raporunun kendisine ulaştığı tarihi takip eden iş günü içinde hak sahibine bildirecek.

Orijinal parça esası getirildi

Yeni tebliğle, hasar gören araçlarda orijinal parça kullanımına ilişkin süreçlerde de düzenleme yapıldı.

Buna göre, hasar gören orijinal parçanın onarımı mümkün değilse orijinal parça ile değiştirilecek. Ancak, hasar gören parçanın orijinal parça ile değiştirilmesine imkân olmaması halinde hak sahibinin onayının alınması şartıyla bu parça, yeniden kullanılabilecek veya eşdeğer parça ile değiştirilecek.

Bu kapsamda hak sahibinden onay alındığını veya hasar gören parçanın orijinal parça ile değiştirilmesine imkân olmadığını ispat yükü sigorta şirketine ait olacak. Uygulama sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelmiş olsa dahi bu fark tazminat miktarından indirilemeyecek.

Bir diğer düzenleme de araçların kaza sonrası pert durumlarında yapıldı. Bu düzenleme uyarınca, zarar gören aracın, ağır hasar durumu eksper raporu doğrultusunda tespit edilmiş olması durumunda, aracın trafikten çekildiğine dair tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden tazminat ödenmeyecek.

1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek.

Yeni dönemle birlikte zorunlu trafik sigortasında hasar, değer kaybı, yedek parça ve olay yerini terk etme gibi başlıklarda hem sürücüler hem de sigorta şirketleri açısından daha net kurallar uygulanacak.