Züccaciye uzak pazarı keşfetti, yakını hedefledi

VEYSEL AĞDAR-ANTALYA

Züccaciyeciler Derneği’nin (ZÜCDER) ev sahipliğinde, EVSİD ve İDDMİB katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’den 56 firma katılım gösterdi.

Daha önce ZÜCDER ve EVSİD olarak ayrı ayrı düzenlenen etkinlikleri ilk kez birlikte ve tek çatı altında yaptıklarını belirten ZÜCDER Başkanı Burak Önder, “ İki ayrı etkinliği tek bir etkinlikte birleştirmek hem kamunun kaynaklarını daha etkili kullanmak anlamına geldi hem de ziyaretçiler ve katılımcılarda çok daha etkili oldu” dedi.

24 saatten fazla bir uçuşla buraya gelenler var

Önder, şöyle devam etti: “Kolombiya’dan Ekvador’a kadar çok büyük firmalarının temsilcilerini buraya getirdik. Kimileri 24 saatten fazla bir uçuşla buraya ulaştı. Katılan firmalar Türkiye’nin bu sektörde ne kadar güçlü, kaliteli ve hızlı olduğunu biliyorlar, o yüzden bu etkinliklere büyük ilgi gösteriyorlar. Bu sene uzak ülkeler yanında odağımızı biraz daha yakın coğrafyaya çevirdik. Mevcut ihracat ekosistemi içerisinde uzak pazarlarda kalıcılık sağlamak kolay değil. O nedenle ilişkileri çok daha hızlı bir şekilde işe çevirebileceğimiz yakın pazarlara daha ağırlık vereceğiz.

Son dönemde ihracatta Çin’in giderek artan etkisine de dikkat çeken Önder, “Dünyada yaşanan tarife savaşlarının bir sonucu da maalesef Çin’in bizim çevremizde büyümeye çalışması. Çin’in ABD’ye ihracatı düşerken, bizim etkili olduğumuz pazarlardaki ihracatı artıyor. Özellikle Ortadoğu, Afrika ve Avrupa’yı çok zorluyor” dedi.

E-ihracatta komisyon ve kargo masrafları çok yüksek

Türkiye ihracatının en önemli çıkış kapılarından biri olarak görülen e-ihracat’taki tehlikeye de değinen Önder, şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemde e-ihracat konusu bizi çok zorlayacak, çünkü Asyalı e ticaret sitelerinin etkisi giderek artıyor. Asıl olarak e-ticaret tarafında oluşan ve sadece birkaç tane büyük firmanın hegemonyasında olan bir oligopol yapıya dikkat çekmek istiyoruz. Burada komisyon ve kargo masrafları çok yüksek. Kesinlikle rekabetçi bir piyasa gerekiyor. Bizce bu pazaryerlerinin daha sıkı kontrol edilmesi lazım. Hatta pazaryeri hizmeti veren firmaların yerli ve milli olması ve yabancılara satılmaması gerektiğini düşünüyoruz.“

“FEC’de koltuklardan birine adayız”

Önder, ZÜCDER’in Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünü uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde temsil etmek amacıyla yürüttüğü stratejik adımlardan birini daha hayata geçirerek Avrupa Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu’na (FEC -Federation of the European Cookware, Cutlery, Flatware and Hollowware Industries) üye olduğunu hatırlattı.

Etkinlik için duyuruya çıkmalarından sadece 1 hafta sonra 56 firma olarak belirledikleri katılımcı firma kotasını doldurduklarına dikkat çeken Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, “Sektördeki bu güç birliği firmalara da olumlu yansıyor ve hepsi etkinlikte yer almak istiyor.

■ 110 milyar dolarlık pazar

Dünyada züccaciye ihracat pazarının 110 milyar dolar olduğunu belirten Özger, Türkiye’nin 3,6 milyar dolar ihracatla yedinci sırada yer aldığını, ancak net ihracat olarak bakıldığında ikinci sırada olduğunu belirtti. Özger, çeşitliliği, üretim hızı ve kalitesiyle öne çıkan sektörün 2035 hedefini ise toplam ihracatta ilk üç arasına girmek olarak belirlediklerini ifade etti.