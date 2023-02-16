10 Şubat haftasında rezervler ve DTH’lar geriledi

Ali Orhan YALÇINKAYA

Döviz Rezervleri

3 Şubat haftasında 129.6 milyar dolar olan TCMB’nin altın dâhil brüt rezervleri 10 Şubat itibariyle 4.0 milyar dolar azalarak 125.6 milyar dolara geriledi.

Söz konusu haftada altın hariç brüt rezervler 2.3 milyon dolar azalarak 75.6 milyar dolara, altın rezervleri 1.7 milyar dolar azalarak 50.0 milyar dolara geriledi.

Stand-by tanımlı bilançoya göre TCMB’nin net uluslararası rezervleri (NUR) ise bir önceki haftaya göre 2.7 milyar dolar azalarak 24.4 milyar dolara geriledi.

10 Şubat itibari ile TCMB’nin haftalık açıkladığı Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi (URDL) verisi bir önceki haftaya göre tüm swap stokunun (Merkez Bankaları ve BIST dahil) 2.2 milyar dolar azalışla 69.2 milyar dolara gerilediğine işaret ediyor. Bu durumda, tüm swaplar hariç net uluslararası rezervler -44.7 milyar dolar ile bir önceki haftaya göre 0.4 milyar dolar kötüleşme göstermiş oldu.

Döviz Tevdiat Hesapları

Banka ve para istatistiklerine göre 3 Şubat haftasında 195.5 milyar dolar düzeyinde olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduat hesapları (DTH) 10 Şubat haftasında 1.95 milyar dolar azalarak 193.5 milyar dolara geriledi. Geçtiğimiz haftaki azalış parite ve altının ons fiyatı kaynaklı etkilerinden arındırıldığında ise DTH’ların nette 251 milyon dolar azaldığı görülüyor. Böylece 2023 yılının başından itibaren DTH’lardaki artış 610 milyon dolara gerilemiş oldu.

Tüzel kişi hesaplar bir önceki haftaya göre 343 milyon dolar azalarak 79.2 milyar dolara, gerçek kişi hesaplar 1.6 milyar dolar azalarak 114.4 milyar dolara geriledi.

Yabancı para (YP) mevduat verisi DTH ve kıymetli maden (altın) depo hesaplarından oluşmaktadır. Buna göre ise söz konusu haftada DTH’lar 1.5 milyar dolar azalarak 163.4 milyar dolara, altın mevduatı 467 milyon dolar azalarak 30.2 milyar dolara geriledi.

Menkul Kıymet Hareketleri

3 Şubat haftasında 24.8 milyar dolar olan yabancıların hisse stok miktarı 10 Şubat ile biten haftada 23.9 milyar dolara, 2.02 milyar dolar olan DİBS stok miktarı 2.01 milyar dolara, 78.7 milyon dolar olan özel sektör tahvil ve bonoları (ÖST) 76.7 milyon dolara geriledi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında geçen hafta yurt dışı yerleşiklerin hisse senetlerinde 130.5 milyon dolar alım gerçekleştirirken, DİBS’lerde 8.3 milyon dolar, ÖST’lerde 1.9 milyon dolarlık satış gerçekleştirdikleri görülüyor. Böylece söz konusu haftada menkul kıymetlere toplamda 120.3 milyon dolarlık giriş olurken, yılın başından bu yana çıkış 340.0 milyon dolara geriledi.