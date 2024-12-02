2023'te kültür harcamaları yüzde 84,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, genel devlet kültür harcamalarının payı yüzde 64,3 oldu.

2023 yılında toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 64,3 oldu. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre yüzde 98,1 artarak 177 milyar 594 milyon 791 bin TL olurken, harcamaların yüzde 67,9'u merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek pay yüzde 24,4 ile mimarlık alanında oldu.

Hanehalkı kültür harcamasını neye yaptı?

Hanehalklarının 2023 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; veri işlem ekipmanları yüzde 22,0, televizyon ve ekipmanı yüzde 21,0 ve kitaplar yüzde 15,0 paya sahip oldu.

Kültürel sektörlerin katma değeri yüzde 94,0 arttı

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin faktör maliyetiyle katma değeri yüzde 94,0 artarak 108 milyar 214 milyon 593 bin TL oldu. Katma değerin yüzde 22,2'si kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde 13,0'ı sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve yüzde 12,1'i mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi.

Kültürel mal ithalatı yüzde 87,5 arttı

Kültürel mal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 47,7 artarak 263 milyar 740 milyon 463 bin TL olurken, kültürel mal ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 87,5 artarak 149 milyar 553 milyon 210 bin TL oldu. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı 2023 yılında yüzde 4,3 olurken, kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı yüzde 1,8 oldu.

Kültürel istihdam yüzde 9,0 arttı

Kültürel istihdam 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,0 artarak 743 bin kişi oldu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 60,8'i 30-54 yaş grubunda, yüzde 28,8'i 15-29 yaş grubunda, yüzde 10,4'ü ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

El sanatları çalışanlarının payı yüzde 38,5 oldu

Kültürel istihdamın yüzde 89,3'ünü kültürel meslek alanlarında, yüzde 10,7'sini ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 38,5'ini el sanatları çalışanları, yüzde 18,7'sini mimarlar, planlamacı ve tasarımcılar, yüzde 9,9'unu yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları, yüzde 9,3'ünü ise yazarlar, gazeteciler ve dilbilimciler oluşturdu.

Mimarlık tasarım faaliyetlerinin payı yüzde 11,1 oldu

Kültürel faaliyet alanlarına göre; mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 11,1, yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 5,6, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise yüzde 4,3 oldu.