2026'ya daralmayla başladı: Sanayi üretimi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sanayi Üretim Endeksi Ocak 2026 verilerini açıkladı.

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 1,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 2,8 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı.