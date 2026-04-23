23 Nisan’da çarpıcı tablo: 15-17 yaşın işgücüne katılım yeniden yükselişte

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TÜİK’in açıkladığı İstatistiklerle Çocuk verilerine göre, çocuk yaşta işgücüne katılımın son yıllarda yeniden yükselişe geçtiği görüldü.

15-17 yaş grubunda işgücüne katılım oranı, pandemi dönemi olan 2020-2022 yıllarındaki düşüşün ardından 2023 itibarıyla yeniden yükseliş trendine girdi.

Verilere göre, 2014 yılında 15-17 yaş grubunda yüzde 21 seviyesinde olan toplam işgücüne katılım oranı, 2020 yılında yüzde 16,2’ye kadar geriledi. 2021 ve 2022 yıllarında yüzde 16,4 seviyesinde yatay seyreden oran, 2023’te yüzde 22,1’e, 2024’te yüzde 24,9’a ve 2025’te yüzde 25,5’e yükseldi.

Erkek çocuklarda daha yüksek

Cinsiyet bazında incelendiğinde, erkek çocukların işgücüne katılım oranının belirgin şekilde daha yüksek olduğu görüldü. Erkeklerde bu oran 2020’de yüzde 23,4 seviyesine kadar geriledikten sonra 2023’te yüzde 32,2’ye, 2024’te yüzde 35,6’ya ve 2025’te yüzde 36,5’e çıktı.

Kız çocuklarında ise aynı dönemde daha sınırlı bir artış kaydedildi. 2020’de yüzde 8,6’ya düşen oran, 2023’te yüzde 11,5’e, 2024’te yüzde 13,7’ye ve 2025’te yüzde 13,9’a yükseldi.

Veriler, pandemi döneminde gerileyen çocuk işgücüne katılımının son üç yılda yeniden artış eğilimine girdiğini gösterdi. Toplam oran yükselirken, cinsiyetler arasındaki farkın devam ettiği ve artışın büyük ölçüde erkek çocuklar kaynaklı olduğu görüldü.

Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski de yüksek

Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerine göre, 2025 yılında toplam nüfusun yüzde27,9'unun yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında iken çocuk nüfus için bu oranın yüzde36,8 olduğu görüldü.



Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan çocuk nüfus cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkek çocuklarında yüzde36,0, kız çocuklarında ise yüzde37,8 olduğu görüldü.