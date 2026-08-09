44 milyon kişi ihtiyaç kredisi kullandı: Takip oranı 9 yılın zirvesinde

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Vatandaşın bankalara olan borcu hızla büyüyor. Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısına denk gelen 44,3 milyon kişi bireysel kredi kullanırken, birey başına ortalama borç bakiyesi 155 bin liraya ulaştı.

31 Temmuz itibarıyla tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları üzerinden kullanılan toplam borç miktarı 6 trilyon 852 milyar lirayı aştı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar yaklaşık 4 trilyon 704 milyar lira seviyesindeydi.

Toplam borç içinde en büyük pay ise 2 trilyon 572 milyar lira ile ihtiyaç kredilerine ait.

İhtiyaç kredisinde en büyük neden borç yönetimi

İhtiyaç kredisi arayan vatandaşların yüzde 55-57'si, kredi kullanımını mevcut finansal yükümlülüklerini daha etkin yönetmek amacıyla planlıyor.

İhtiyaç kredisinin günlük ihtiyaçların finansmanı amacıyla kullanılması ise yüzde 36-38 ile ikinci sırada yer alıyor.

Tatil ve düğün için kredi talebi değişiyor

TeklifimGelsin verilerine göre tatil kredisi talebi ocak ayında yüzde 12,6 seviyesinde bulunurken, bahar aylarında yükselerek nisanda yüzde 17,1 ile en yüksek seviyesine ulaşıyor.

Düğün finansmanında ise farklı bir seyir görülüyor. Düğün kredisi talebi ocak ayında yüzde 11,5 seviyesindeyken yaz aylarına yaklaşıldıkça geriliyor ve haziranda yüzde 8,8 seviyesine düşüyor.

Tatil kredisi talebinde gelir grupları arasında da farklılık bulunuyor. Üst gelir grubunda tatil kredisi talebi yüzde 20,8 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, en alt gelir grubunda bu oran yüzde 9,8 seviyesinde kalıyor.

Eğitim amaçlı kredi talebi de üst gelir grubunda yüzde 20,2 ile en yüksek seviyede bulunuyor. Orta ve alt gelir gruplarında ise bu oran yüzde 15 seviyesine geriliyor.

İhtiyaç kredilerinde takip oranı yüzde 6,1'e çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen analizlere göre bireysel borçlanmada takip oranları da yükseldi.

İhtiyaç kredilerinde takibe dönüşüm oranı yüzde 6,1'e çıkarak son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bireysel kredi kartlarında takibe dönüşüm oranı ise yüzde 5,3 oldu. Bankacılık sektörünün genelinde bu oran yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Böylece ihtiyaç kredileri ve bireysel kredi kartlarındaki takip oranları, sektör genelindeki oranın yaklaşık iki katına çıktı.

Takip oranlarında 2024'ten sonra yükseliş

2021'den 2023 yılının sonuna kadar ihtiyaç kredileri ve bireysel kredi kartlarında takibe dönüşüm oranlarında genel olarak düşüş eğilimi görüldü.

Ancak 2024'ten itibaren bu eğilim tersine döndü. Bu dönemden sonra hem ihtiyaç kredilerinde hem de bireysel kredi kartlarında takibe dönüşüm oranlarında yükseliş başladı.