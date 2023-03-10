ABD tarım dışı istihdam beklentileri aştı

İSTANBUL / EKONOMİ

ABD şubat ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre, kritik veri şubat ayında 311 bin olarak gerçekleşti. Böylelikle piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Ekonomistlerin beklentisi, kritik verinin 205 bin gelmesi yönündeydi. Bu veri ocak ayında 517 bin ile neredeyse beklentilerin iki katı gelmişti.

ABD’de son iki ayın tarım dışı istihdam verisi 34 bin aşağı yönlü revize edildi.

İşsizlik oranı yüzde 3,4'ten yüzde 3,6'ya çıktı. ABD'de ortalama saatlik kazançlar, aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık bazda ise, yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

Piyasalar için zaten kritik olan ABD tarım dışı istihdam (TDI) verisi, salı günü Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarından sonra daha da önemli hale gelmişti.

Başkan Powell, önceki konuşmalarında tarım dışı istihdam ve enflasyon verisinin ileriki dönemde izleyeceği faiz politikasında karar verirken, baktığı en önemli iki veri olduğunu belirtmişti.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD'de tarım dışı istihdam verisi sonrası, vadeli borsalar ve altın yükselirken, dolar endeksi geriledi.

Dolar endeksi gün içi en düşük seviyesi olan 104,67 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ilk tepki olarak yüzde 3,79'a gerilerken, daha sonra veri öncesi seviyesi olan yüzde 3,82'ye yükseldi. ABD 2 yıllık tahvil faizi tarım dışı istihdam verisi öncesi yüzde 4,79 seviyesinde bulunurken; sonrasında yüzde 4,72'ye geriledi ve saat 16:59 itibarıyla yüzde 4,75'te hareket ediyor.

ABD verisi öncesi 1834 dolarda hareket eden altının ons fiyatı, veri sonrası yükselişe geçerek 1845 dolara kadar yükseldi. Saat 17:01 itibarıyla ise 0,59 oranında yükselişle 1841 dolara işlem görüyor.

Bitcoin, risk iştahının artmasıyla yeniden 20 bin doların üzerine çıkarak en yüksek 20 bin 471 doları gördü.

Dolar/TL veri ile beraber yatay seyrini sürdürürken; gram altın 1118 liradan 1124 liranın üzerine kadar tırmandı.