ABD'de dış ticaret açığı 68,3 milyar dolara yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 artarak 68,3 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentilerinden az artan ticaret açığının, bu dönemde 68,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Dış ticaret açığı, geçen yıl aralıkta 67,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı, ocakta yüzde 3,4 artışla 257,5 milyar dolara, ithalatı da yüzde 3 yükselerek 325,8 milyar dolara çıktı.

Ticaret açığı Japonya ile azaldı, Hindistan ile arttı

ABD'nin Hindistan ile ticaret açığı bu dönemde 4,5 milyar dolara yükselirken, Japonya ile olan açığı ise 5,6 milyar dolara geriledi. ABD'nin Hollanda'ya ticaret fazlası ise 3,2 milyar dolara düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Çin (21,9 milyar dolar), Avrupa Birliği (18,5 milyar dolar), Meksika (12,2 milyar dolar), Vietnam (8 milyar dolar), Almanya (7,2 milyar dolar), Kanada (5,4 milyar dolar), İrlanda (4,6 milyar dolar) Güney Kore (3,7 milyar dolar), İtalya (3,6 milyar dolar), Tayvan (3,5 milyar dolar), Malezya (2,8 milyar dolar), İsviçre (1,4 milyar dolar), Fransa (1,1 milyar dolar), İsrail (0,6 milyar dolar) ve Suudi Arabistan (0,2 milyar dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Birleşik Krallık (2,7 milyar dolar), Belçika (1,8 milyar dolar), Avustralya (1,5 milyar dolar), Hong Kong (1,5 milyar dolar), Brezilya (0,6 milyar dolar) ve Singapur (0,4 milyar dolar) şeklinde sıralandı.