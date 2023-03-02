ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenti altında​ kaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 25 Şubat ile biten hafta ​190 bin ile beklentilerin altında oldu​​. Reuters anketine katılan ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının 195​ bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 18 Şubat ile biten haftada 192 bin işsizlik maaşı başvurusunda bulunulmuştu.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 193 bin seviyesine yükseldi.​

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 18 Şubat haftasında 1.655 milyon seviyesine geriledi.