ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenti altında kaldı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 190 bin ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 25 Şubat ile biten hafta 190 bin ile beklentilerin altında oldu. Reuters anketine katılan ekonomistler, işsizlik maaşı başvurularının 195 bin seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 18 Şubat ile biten haftada 192 bin işsizlik maaşı başvurusunda bulunulmuştu.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 193 bin seviyesine yükseldi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 18 Şubat haftasında 1.655 milyon seviyesine geriledi.