ABD'nin enflasyonla mücadele politikaları sonuç veriyor

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin haziranda yüzde 3,8 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi.

New York Fed, haziran ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Yaklaşık bin 300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, haziranda 0,3 puan azalarak yüzde 3,8'e geriledi.

Düşüşünü üçüncü aya taşıyan kısa vadeli enflasyon beklentisi, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Kısa vadeli enflasyon beklentisi, bu dönemde, Haziran 2022'de kaydettiği yüzde 6,8'lik zirveden 3 puan gerilemiş oldu.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi ise haziranda değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kalmaya devam etti.

Aynı dönemde, gelecek 5 yıllık süreci kapsayan uzun vadeli enflasyon beklentisi 0,3 puan artarak yüzde 3 ile Mart 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Hane halkı harcamalardaki artışa ilişkin beklenti haziranda yüzde 5,6'dan yüzde 5,2'ye düştü ve Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti. Hane halkı gelirindeki artışa ilişkin beklenti de haziranda 0,1 puan azalarak yüzde 3,2 oldu.

Bu dönemde konut fiyat artışına ilişkin beklentiler yüzde 2,6'dan yüzde 2,9'a çıkarak Temmuz 2022'den bu yanan en yüksek seviyeye ulaştı. Fiyat artışlarına ilişkin beklentiler, benzin ve gıda maliyetlerinde azalırken, üniversite eğitimi, sağlık ve kira maliyetlerinde arttı.

ABD'de haziran ayı enflasyonu çarşamba günü açıklanacak

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 4 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetmişti.

Ülkede çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,1 olması yönünde.