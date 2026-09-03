Akaryakıtta ÖTV-KDV kaybı yıl sonu 370 milyar lirayı aşacak

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

ABD ile İran arasında başlayan savaşın petrol fiyatlarını artırmasıyla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bunun vatandaşa olan etkisini azaltmak amacıyla devreye soktuğu vergi düzenlemesinin, yıl sonuna kadar yaratacağı gelir kaybının 370 milyar lirayı aşacağı hesaplandı.

Savaşın ilerleyen dönemlerinde iç piyasada akaryakıt fiyatları yaşanan artışı önlemek amacıyla vergide otomatik artışı öngören eşel mobil sisteminden dönemsel olarak vaz geçilmişti.

EKONOMİ’nin edindiği bilgilere göre Maliye’nin Ağustos ayı sonu itibarıyla indirimler kaynaklı tahsilattan vazgeçtiği vergi tutarı 280 milyar lirayı aştı. Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi üzerinden ayrıca KDV de hesaplanıyor. 280 milyar liranın üzerindeki gelir kaybı ise ÖTV ve KDV kalemlerindeki toplam kayıp olarak hesaplanıyor.

Yani sıra Cumhurbaşkanı Kararı ile yıl sonuna kadar ÖTV tutarlarına aylık belirli bir artış öngörülmüştü. O döneme kadar herhangi bir uygulama değişikliğine gidilmemesi halinde Maliye’nin 2026 yılı içinde akaryakıt kaynaklı toplam vergi kaybının 370 milyar lirayı aşması bekleniyor.

Aylık tahsilatlar çok düştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın tahsil etmesi gerekenden daha az vergi toplamasına yol açan uygulamanın, güncel bütçe uygulamalarına olumsuz etkisi de yükseldi. Şöyle ki artan fiyatlara rağmen özellikle yılın ikinci çeyreğinde yapılan ÖTV tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80’in üzerinde azaldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yılın tamamında bütçenin Petrol ve Doğalgaz Ürünleri kaleminden 656 milyar 454 milyon lira ÖTV geliri bekliyor.