Almanya'da enflasyon sürpriz yaptı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) fiyat artışlarına ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya’da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda ekonomistlerin beklentilerinin üzerine çıkarak yüzde 1,0 seviyesinde gerçekleşti. Beklenti yüzde 0,8 olması yönündeydi.

Ülkenin enflasyonu yıllık bazda ise, yüzde 8,7 oranında gerçekleşerek tahminlerin altında kaldı. Tahminler Almanya'da yıllık enflasyonun yüzde 8,9 olarak gelmesi yönündeydi.

Almanya’da aralık ayında enflasyon, aylık yüzde 0,8 azalırken, yıllık yüzde 8,6 artış kaydetmişti. 2022 yılında ortalama enflasyon ise, yüzde 7,9 seviyesine çıkarak 1951 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.