AMB Üyesi Pereira: Avrupa Merkez Bankası harekete geçmekten çekinmemeli

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Alvaro Santos Pereira'dan Avrupa Merkez Bankası'nın 10-11 Haziran tarihlerindeki para politikası toplantısı öncesinde önemli açıklamalar geldi.

Pereira, enflasyonist baskılarının artmasının dikkate alınarak Avrupa Merkez Bankası harekete geçmekten çekinmemesi gerektiğini ve bankanın geç olmadan harekete geçmesi gerektiğini savundu.

Pereira, verdiği röportajda, "Bence daha sonra çok daha büyük ikincil etkiler yaşamamak için ne kadar erken hareket edersek o kadar iyi. Potansiyel enflasyon sarmalları olduğunda, daha hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etmeyi tercih ederim." diye konuştu.

Portekiz Merkez Bankası Başkanı Pereira, “Fiyatların yükseleceğine dair işaretler olduğunda, işlerin düzeleceğini ve bir mucize eseri ikinci dereceden bir etki olmayacağını beklediğimizde hızlı hareket etmemiz son derece önemli. Bir ekonomik yavaşlamadan ziyade enflasyon konusu beni daha çok endişelendiriyor.” ifadelerini kullandı.