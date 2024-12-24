AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, kasımda artış gösterdi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin kasım ayı sonuçları açıklandı. Buna göre AVM Metrekare Verimlilik Endeksi, kasımda yıllık nominal %49,5 arttı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, Kasım 2024 döneminde, bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmamış olarak incelendiğinde yüzde 49,5 oranında artarak 3895 puana yükseldi. Kasım 2024 için açıklanan yıllık enflasyon oranının yüzde 47,09 olduğu düşünüldüğünde, metrekare verimlilik endeksindeki artışın enflasyonun üzerinde olduğu görülmektedir.

Kasım 2024 döneminde metrekare verimlilik endeksi, Ekim 2024 dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 7,7 oranında yükseliş göstererek 3895 puana yükselmiştir.

AVM’lerde kiralanabilir metrekare alanı başına düşen ciro Kasım ayında Türkiye genelinde 14.849TL iken İstanbul’da 17.541TL, Anadolu’da 13.055TL olarak gerçekleşmiştir.

Kategori bazında ciro endeksi

Endeks, kategoriler bazında geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında en fazla artış yüzde 64,3 ile yiyecek içecek kategorisinde görülmüştür. Diğer kategorisinde yüzde 53,7, giyim kategorisinde yüzde 50,7, hipermarket kategorisinde yüzde 50,3, ayakkabı kategorisinde yüzde 47,9 ve teknoloji kategorisinde yüzde 43,8’lik bir artış yaşandığı görülmektedir.

14,6, diğer kategorisinde yüzde 8, giyim kategorisinde yüzde 7,6, yiyecek içecek kategorisinde 4,5, hipermarket kategorisi yüzde 4,4’lük artış yaşandığı görülmektedir.

Ziyaret sayısı endeksi

Kasım 2024 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1’lik artış görülmüştür.

Kasım 2024 döneminde ziyaret sayısı endeksi bir önceki ay Ekim 2024 ile karşılaştırıldığında yüzde 4 oranında bir artış olduğu gözlemlendi.