Banka krizi sonrası kritik karar: ECB, faizi 50 baz puan artırdı

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3,50'ye, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3,75'e yükseltildiği kaydedildi. Böylece ECB'nin faiz oranları 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Banka, 3 temel politika faizini temmuzda 50 baz puan, eylül ve ekimde de 75'er baz puan, aralık ve şubatta 50 baz puan artırmıştı.

Piyasalar, ağırlıklı olarak 25 baz puanlık faiz artırımını fiyatlıyordu.

Piyasa yakından takip ediliyor

ECB'den karara ilişkin yapılan açıklamada, enflasyonun çok uzun süre çok yüksek kalmasının beklendiği, faiz artırım kararının bu nedenle alındığı belirtildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin, mevcut piyasa gerilimlerini yakından izlediğine işaret edilen açıklamada, Euro Bölgesi'nde fiyat ve finansal istikrarı korumak için gereken şekilde yanıt verileceği kaydedildi.

"Bankacılık sektörü dayanıklı"

"Euro Bölgesi bankacılık sektörü güçlü sermaye ve likidite pozisyonları ile dayanıklıdır" ifadesi kullanılan açıklamada, ECB politika araçlarının, gerektiğinde Euro Bölgesi mali sistemine likidite desteği sağlama ve para politikasının sorunsuz yönetimi için tam donanımlı olduğu belirtildi.

Piyasalar ne tepki verdi?

ECB'nin faiz kararı sonrası, dolar endeksi yüzde 0,22 oranında düşüşle 104,45 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi karar öncesi, 1,0596 seviyesinde bulunurken, sonrasında 1,0552 seviyesine kadar geriledi.

Altının ons fiyatı, kritik karar öncesi 1929 dolarda bulunurken, sonrasında 1933 dolara yükseldi. Saat 16:31 itibarıyla yüzde 0,61 oranında yükselişle 1929 dolarda hareket ediyor.

Almanya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilinde getiri 9 baz puan artışla yüzde 2,322'ye yükseldi.

ABD 2 yıllık tahvil faizi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi değişim göstermedi.