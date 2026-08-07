BDDK verileri: Ticari kredi büyümesi hızlandı, risk göstergesi yükseldi

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Bankacılık sektöründe ticari krediler, yılın ilk aylarında görülen yavaşlamanın ardından yeniden büyüme eğilimine girdi. Mayıs ayında yüzde 16,1 seviyesine kadar gerileyen yıllık ticari kredi artışı, temmuz ayı sonu itibarıyla yüzde 19,8'e yükselerek yeniden ivme kazandığını ortaya koydu.

Tüketici kredilerinde ise büyüme ticari kredilerin üzerinde kaldı. Ocak ayında yüzde 62,5’e kadar çıkan tüketici kredisi büyümesi, 31 Temmuz itibarıyla yüzde 28,8 seviyesinde gerçekleşti. Takipteki ticari kredilerin toplam ticari kredilere oranı, 2024’teki yüzde 1,4 seviyesinden yüzde 2,3’e yükseldi.

Takipteki ticari kredilerde son iki yılın en yüksek seviyesi

Kredi hacmindeki yükselişe karşılık geri ödeme performansına ilişkin göstergelerde yukarı yönlü seyir izlendi. Takipteki ticari kredilerin toplam içindeki payı son iki yılda kademeli olarak artarak 31 Temmuz 2026 itibarıyla yüzde 2,3’e ulaştı.

Bu oran, son 10 yıllık ortalama olan yüzde 3 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Takipteki ticari kredi oranı 2020 yılında yüzde 6,4’e kadar yükselmiş, ardından gerileyerek 2024’te yüzde 1,4’e kadar inmişti.

Ticari kredilerde büyüme hızlandı

Son veriler, ticari kredi büyümesinin mayıs ayındaki düşük seviyeden toparlandığını gösterirken, takipteki kredilerin payındaki artışın da devam ettiğini ortaya koydu. Böylece temmuz sonunda ticari kredi büyümesi yüzde 19,8, takipteki kredi oranı ise yüzde 2,3 olarak kaydedildi.