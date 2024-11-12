BETAM: Kadın işsizliğinde artış, erkek işsizliğinde düşüş

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işsizlik verileri üzerinde yaptığı aylık “İşgücü Piyasası Görünümü” Kasım 2024 raporunu açıkladı. “Kadın işsizliğinde artış, erkek işsizliğinde düşüş” başlıklı BETAM'ın çalışmasında şöyle denildi:

"İstihdamda 95 bin kişilik, işsiz sayısında ise 35 binlik artış işgücünü yaklaşık 131 bin kişi arttırmış, genel işsizlik oranı Ağustos’tan Eylül’e değişmeyerek yüzde 8,6’da kalmıştır. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı Ağustos’tan Eylül’e istihdamda görülen 8 binlik azalış ve işsiz sayısında görülen 93 bin kişilik artış sonucu yüzde 11,6’dan 12,3’e yükselmiştir. Erkek işsizlik oranı ise Eylül’de istihdamda 104 bin kişilik artış, işsizlerde ise 58 bin kişilik azalış sonucu yüzde 7’den 6,7’ye gerilemiştir. Kadın işgücü seviyesi 85 bin artarken erkek işgücü seviyesi 46 bin artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı Eylül’de 1 puan artarak 5,6 puan olmuştur."

Raporun devamında şu veriler yer aldı:

İstihdamda ve işsizlerde artış

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı Ağustos’tan Eylül’e 95 bin kişilik artışla 32 milyon 823 bin olmuştur. Eylül ayında işsiz sayısı ise 35 bin artarak 3 milyon 100 bine ulaşmıştır. Bu gelişmenin sonucunda 131 bin artan işgücü 35 milyon 923 bin seviyesindedir. İşsizlik oranı Eylül’de 8,6 seviyesinde sabit kalmıştır.

Alternatif işsizlik oranlarında düşüş

TÜİK tarafından açıklanan üç alternatif işsizlik oranının nasıl hesaplandığı Kutu 1’de açıklanmaktadır. Alternatif işsizlik oranları, “zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı” ve “işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı” olarak adlandırılmakta, üçüncü oran ise “atıl işgücü oranı” bu iki bütünleşik oranın bileşimi olarak hesaplanmaktadır.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre “Genel işsizlik oranı” Eylül’de yüzde 8,6 olarak gerçekleşirken potansiyel işgücünü de hesaba katan işsizlik oranında, potansiyel işgücündeki 406 binlik düşüş sonucu yüzde 18,7’den yüzde 17,9’a gerilemiştir. Zamana bağlı eksik istihdamı hesaba katan işsizlik oranı ise 0,9 puanlık azalış ile yüzde 17,3 olmuştur. Son iki alternatif işsizlik oranının bileşiminden oluşan işsizlik oranı ise 1,7 puan azalarak yüzde 25,6 seviyesine gerilemiştir.

Kadın işsizliğinde artış

Ağustos’tan Eylül’e kadınlarda istihdam seviyesi 8 bin azalırken, işsiz sayısı 93 bin kişi artmış, neticede işgücü 85 bin artmıştır. Kadın işsizlik oranı Ağustos’tan Eylül’e 0,7 puan artarak, 12,3 seviyesinde ulaşmıştır. Ağustos’ta da kadın istihdamı 122 bin artmış, kadın işsizlik oranı ise 0,8 puan düşerek 11,6 olmuştu. Erkek istihdamı Eylül’de 104 bin artarken işsiz sayısı 58 bin azalmış ve erkek işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 6,7’ye düşmüştür. Erkek istihdamında Ağustos’ta 46 binlik bir azalış gerçekleşmiş, işsizlik oranı yüzde 7 olmuştu.

Kadın istihdam oranı, istihdamdaki 8 binlik azalış sonucu yüzde 32,5’e düşerken, erkek istihdam oranı da istihdamda 104 bin kişilik artışla yüzde 67,3’e yükselmiştir.