Bloomberg: Türkiye tüketerek büyüyor: Yıl sonu enflasyon hedefi zor

Tüketici harcamalarının bu seviyede devam etmesi halinde Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 36 enflasyon hedefine ulşamasının zor göründüğüne dikkat çekilen Bloomberg haber analizinde şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye'nin 1,1 trilyon dolarlık ekonomisi tahmin edilenden çok daha hızlı büyüyerek, Merkez Bankası'nın büyük faiz artışlarını gerçekleştirdiği iki çeyrek boyunca daralmadan kaçındı. Yayınlanan verilere göre, gayri safi yurtiçi hasıla dördüncü çeyrekte mevsimsellikten ve çalışma günlerinden arındırılmış olarak önceki üç aya kıyasla yüzde 1 arttı. Bu, GSYH'nin sadece yüzde 0,3 büyüdüğü üçüncü çeyreğe kıyasla hafif bir hızlanmaya işaret ediyor.

"Tüketim odaklı büyüme görmeye devam ediyoruz"

Hane halkı harcamaları ve yatırımları dördüncü çeyrekte, Bloomberg'in ekonomistlerle yaptığı ankette medyan değeri yüzde 0,3 olan tahminlerin biri hariç hepsinden daha yüksek bir artış sağladı. Ekonomi yılın tamamında yüzde 4,5 büyüdü. Türk Ekonomi Bankası kıdemli ekonomisti Okan Ertem, "İthalattaki ivme kaybı ve net ihracatın GSYH'ye katkısının sıfıra yaklaşmasından da anlaşılacağı üzere, daha yavaş bir hızda da olsa tüketim odaklı bir büyüme görmeye devam ediyoruz" dedi.

Haziran ayından bu yana daha sıkı para politikasına yönelim, gayri safi yurtiçi hasılanın yarısından fazlasını oluşturan tüketim üzerinde kısıtlamalar getirmeye çalışıyordu. Amaç, enflasyonda bir yavaşlama sağlamak. Yine de yıllık bazda bile ekonomi geçen çeyrekte beklenenden çok daha iyi bir performans göstermişti ve GSYH bir önceki yıla göre yüzde 4 büyümüştü. Bu oran Bloomberg'in bir başka anketindeki medyan tahmin olan yüzde 3,5'in üzerindeydi ancak üçüncü çeyrekte yukarı yönlü revize edilen yüzde 6,1'lik artışa kıyasla bir yavaşlama söz konusuydu.

Ekonomi düşük vitese geçti

Görünümün daha az iyimser olması, Merkez Bankası'nın ocak ayına kadar yaptığı toplam 36,5 puanlık faiz artışına ek olarak yeni faiz artışlarını değerlendirmeyeceği anlamına gelmiyor. Yeni Başkan Fatih Karahan, Türkiye'de ücret artışlarının ardından iç talebin canlanması halinde daha fazla sıkılaştırma yapılabileceğinin sinyalini verdi bile.

Ekonomi düşük vitese geçerken, tüketici harcamalarının dayanıklılığı, enflasyonu yıl sonuna kadar yüzde 36'ya, yani önümüzdeki aylarda ulaşması beklenen zirve seviyesinin yaklaşık yarısına çekmeye çalışan Karahan için bir zorluk teşkil edebilir. Geçen yılın son üç ayında sanayi üretimindeki üç aylık daralma, perakende satışlardaki hafif genişlemeyle tezat oluşturuyor. Bu artış kısmen, tüketicilerin mart ayındaki yerel seçimler öncesinde daha yüksek ücret beklentisiyle alışverişlerini öne çekmesiyle kredi kartı harcamalarında görülen artışa bağlanıyor.

Türkiye Garanti Bankası ekonomistleri bu ay yayınladıkları bir raporda, büyük veri göstergelerinin "tüketimin Kasım ayından bu yana daha fazla yavaşlamadığına işaret ettiğini" söyledi. Raporda, "İç talep arzdan daha güçlü olmaya devam ediyor ve hem enflasyon hem de cari açık üzerinde risk oluşturuyor" denildi.