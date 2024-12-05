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Çalışan kişi başına üretim azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 1,48 azaldı.

Haber Merkezi
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Çalışan kişi başına üretim azaldı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, üçüncü çeyrek döneme ilişkin "Verimlilik İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,40 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, önceki döneme göre yüzde 1,48 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,30 arttı.

En fazla artış enerji sektöründe gerçekleşti

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki yılın aynı çeyreğine göre en fazla artışın yüzde 2,72 ile Enerji sektöründe gerçekleştiği görülmüştür. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 0,35 ile Dayanıklı Tüketim Malı sektöründe gerçekleşmiştir.

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