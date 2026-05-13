Cari açık 3 yılın zirvesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistikleri Mart 2026 verilerini açıkladı.

TCMB'nin açıkladığı verilere göre, Mart 2026'da cari işlemler hesabı 9 milyar 672 milyon ABD doları açık kaydetti. Veri, Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Altın ve enerji hariç tutulduğunda cari açık 3 milyar 886 milyon ABD dolarına gerilerken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 9 milyar 515 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış açık 40 milyar dolara yaklaştı

Yıllıklandırılmış verilere göre cari açık yaklaşık 39,7 milyar ABD doları düzeyinde oluştu. Aynı dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi 77,8 milyar ABD doları açık verirken, hizmetler dengesi 63,1 milyar ABD doları fazla verdi. Birincil gelir dengesi 23,8 milyar ABD doları, ikincil gelir dengesi ise 1,1 milyar ABD doları açık kaydetti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler Mart ayında 2 milyar 592 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 627 milyon ABD doları, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler ise 2 milyar 246 milyon ABD doları oldu.

Cari açığa etki edenler

Yıllıklandırılmış cari açığın finansmanında net doğrudan yatırımlar 2,1 milyar ABD doları, krediler 38,6 milyar ABD doları ve ticari krediler 3,0 milyar ABD doları katkı sağladı. Buna karşın net portföy yatırımları 3,3 milyar ABD doları ve net efektif ile mevduatlar 19,7 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası net rezerv azalışı 52,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 212 milyon ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 15 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 1 milyar 227 milyon ABD doları arttı. Gayrimenkul yatırımları açısından bakıldığında, yurt dışı yerleşikler Türkiye'de 243 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaparken, yurt içi yerleşikler yurt dışında 187 milyon ABD doları gayrimenkul aldı.

Portföyde çıkış

Portföy yatırımları mart ayında 14 milyar 800 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 1 milyar 79 milyon ABD doları, DİBS piyasasında ise 6 milyar 399 milyon ABD doları net satış gerçekleştirdi. Yurt dışı tahvil ihraçlarında yurt dışı yerleşikler; diğer sektörler ihraçlarında 870 milyon ABD doları net alış yaparken, bankalar ihraçlarında 897 milyon ABD doları ve Genel Hükümet ihraçlarında 1 milyar 213 milyon ABD doları net satış yaptı. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin sahipliğindeki yatırım fonu paylarında 3 milyar 94 milyon ABD doları net satış gerçekleşti.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar 1 milyar 26 milyon ABD doları, diğer sektörler ise 1 milyar 190 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 22 milyon ABD doları net geri ödeme yaptı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 4 milyar 131 milyon ABD doları ve 2 milyar 784 milyon ABD doları azalmak üzere toplamda 6 milyar 915 milyon ABD doları net azalış kaydetti. Resmi rezervlerde ise Mart ayında 43 milyar 420 milyon ABD doları net azalış gerçekleşti.