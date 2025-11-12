Cari işlemler dengesi eylülde de fazla verdi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Eylül ayına ilişkin Ödemeler Dengesi İstatistiklerini yayımladı.

Açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi söz konusu ayda 1,112 milyar ABD doları cari işlemler fazlası kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi ise 6,80 milyar ABD doları fazla verdi.

Ağustosta cari işlemler hesabı 5,42 milyar dolar fazla vermişti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 356 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllık cari açık 20,1 milyar dolar oldu

Yıllıklandırılmış verilere göre, eylül ayında cari açık yaklaşık 20,1 milyar ABD doları olurken, ağustosta 18,3 milyar dolar olmuştu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı da 64,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar ABD doları ve 308 milyon ABD doları açık verdi.

Hizmet gelirleri cari fazlaya etkisini sürdürdü

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7.707 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2.269 milyon ABD doları ve 6.259 milyon ABD doları oldu.

2025 yılı Eylül ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,7 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 2,0 milyar ABD doları, krediler 22,8 milyar ABD doları ve ticari krediler 1,9 milyar ABD doları katkı verdi. Net efektif ve mevduatlar 1,1 milyar ABD doları negatif yönlü etki ederken, Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 6,8 milyar ABD doları oldu.

Doğrudan yatırımlarda çıkış oldu

Eylül ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 162 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 722 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 884 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 211 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 180 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Yabancılar borsada eylülde satış yaptı

Portföy yatırımları eylül ayında 1.152 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon ABD doları net satış ve DİBS piyasasında 554 milyon ABD doları net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 1.336 milyon ABD doları, 1.726 milyon ABD doları ve 865 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Kredi ödemeleri 1,5 milyar dolara yaklaştı

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 1.335 milyon ABD doları ve 134 milyon ABD doları net geri ödeme yapmışken, diğer sektörler 842 milyon ABD doları net kullanım gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 323 milyon ABD doları ve 612 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 935 milyon ABD doları net artış kaydetti. Rezerv varlıklar kaleminde bu ay 8.692 milyon ABD doları net azalış oldu.