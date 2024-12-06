Çevre koruma harcamaları bir yılda yüzde 57 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, çevre koruma harcamaları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 56,8 artarak toplam 224,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Çevre koruma harcamalarının yüzde 66,8'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 28,1'i genel devlet ve hane halkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 5,1'i ise hane halkları tarafından yapıldı.

Harcamaların yüzde 63,3'ü atık yönetimi hizmetlerinden oluştu

Çevre koruma harcamalarının yüzde 63,3'ü atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 14,7'si atıksu yönetimi hizmetlerinden, yüzde 8,3'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 5,4'ü toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden, yüzde 2,7'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan ve yüzde 5,6'sı ise diğer çevre koruma konularından oluştu.

Yatırım harcamaları yüzde 15 azaldı

Bir önceki yıla göre yüzde 14,9 azalarak toplam 38,2 milyar TL olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 77,5'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 22,5'i ise genel devlet ve hane halkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının GSYH payı yüzde 0,85 oldu

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranı 2022 yılında yüzde 0,95 iken 2023 yılında yüzde 0,85 olarak gerçekleşti.