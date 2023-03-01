Deprem, enflasyonda baz etkisiyle kaynaklı düşüşü sınırlayacak

Ali Orhan YALÇINKAYA

TÜFE verisinin öncü göstergelerinden biri olan İTO Geçinme Endeksi, Şubat ayında yüzde 3.8 oranında artarken, yıllık enflasyon bir önceki aya göre 1.1 puan gerileyerek yüzde 78.6 oldu. Endeks geçtiğimiz yılın Ekim ayında 108.8 ile tarihi zirvesini görmüştü. Geçtiğimiz yıl Şubat’ta aylık artış yüzde 4.4 olurken, yıllık enflasyon yüzde 55.3 düzeyinde gerçekleşmişti.

2022 yılının Şubat ayında yüzde 13.8 oranında artan gıda fiyatları bu yılın aynı döneminde yüzde 6.1 artarken, yıllık enflasyon bu grupta yüzde 83.8’den yüzde 82.8’e geriledi.

Gıda grubu altında takip edilen et ve balık grubu fiyatları aylıkta yüzde 14.0, süt ve mamulleri grubu fiyatları yüzde 6.0, meyve-sebze fiyatları yüzde 6.2 oranında arttı. Böylece geçtiğimiz Şubat’ta yüzde 57.7 olan meyve-sebze grubu yıllık enflasyonu bu yılın aynı ayında yüzde 87.9’a, yüzde 53.9 olan et ve balık grubu yıllık enflasyonu yüzde 102.9’a ve yüzde 72.1 olan süt ve mamulleri grubu enflasyonu yüzde 86.0’ya yükseldi.

İTO Geçinme Endeksi’nde aylıkta en fazla artış yüzde 8.0 ile sağlık ve kişisel bakım harcamalarında gerçekleşirken, onu yüzde 5.4 ile gıda harcamalarının takip ettiğini görüyoruz.

Enflasyonun Şubat ayında, piyasa katılımcıları anketindeki beklenti doğrultusunda yüzde 3.01 düzeyinde gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyonun yüzde 57.68’den yüzde 54.98’e gerileyeceğini göreceğiz.

Yılın ilk enflasyon raporunda TCMB tahminlerinde değişiklik yapmamış ve 2023 yılı beklentisini yüzde 22.3 olarak korumuştu. Enflasyon patikasına ilişkin olarak paylaşılan grafikte ise 2022 sonunda yüzde 64.3 olan enflasyonun ikinci çeyrek başında yüzde 40.0’a, üçüncü çeyrek sonunda yüzde 30.0’un altına inmesinin beklendiğini görmüştük.

Yaşanılan deprem felaketi sonrası kira ve gıda fiyatlarında bir yükseliş olduğunu izlemiştik. Önümüzdeki süreçte bu durumun baz etkisi kaynaklı düşüşü sınırlandırabileceğini düşünmekteyim.