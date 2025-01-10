DİSK-AR: Geniş tanımlı işsizlik oranları pandemi dönemi oranlarına yakın seyrediyor

DİSK-AR tarafından TÜİK işgücü verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı ise Kasım 2024’te 11 milyon 436 bin kişi olarak gerçekleşti.

DİSK-AR araştırmasına yönelik yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"2022, 2023 ve 2024 Kasım dönemlerinde dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki makas genişlemeye devam ediyor. 2022 Kasım’da dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 10,2 ve resmi işsiz sayısı 3 milyon 563 bin iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 20,8 ve geniş tanımlı işsiz sayısı 7 milyon 867 bindi. Kasım 2023’te dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 9,0 ve resmi işsiz sayısı 3 milyon 133 bin, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22,6 ve geniş tanımlı işsiz sayısı yüzde 8 milyon 666 bin oldu. Kasım 2024’te ise dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,6 ve resmi işsiz sayısı 3 milyon 73 bin iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,2 ve geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 436 bin oldu. Son iki yılda dar tanımlı işsiz sayısı 491 bin kişi azalmış gibi görünse de geniş tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 569 bin kişi arttı."